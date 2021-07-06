أخبار عاجلة

بوتين: أسطولنا البحري قادر على توجيه ضربة لأي عدو محتمل -
مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يفتتح مدرسة شمامسة الايبارشية بالمنيا -
نائب: المشروع القومي للطرق يحقق التنمية المستدامه -
وكيل «النواب»: قانون تنمية البحيرات يحقق نقلة في مجال الثروة السمكية -
استمرار حملات التطهير ضد الأمراض المتوطنة بقنا -
بعد زيادة سعر البنزين .. مطالبة برلمانية برقابة صارمة على تعريفة ركوب النقل الجماعي والسرفيس -
مقترح بالشيوخ بتحويل مدينة «العملين» إلى محافظة جديدة -
مطالبة برلمانية بتجهيز البنية التكنولوجية للمدارس خلال فترة الإجازة الصيفية -
«النواب» يبدأ مناقشة «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
أولمبياد طوكيو 2020.. دينا مشرف تتأهل للدور الـ32 في تنس الطاولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خبير: رفع بريطانيا قيود كورونا يعني أنها تعتبر «دلتا» كالإنفلونزا

Print
خبير: رفع بريطانيا قيود كورونا يعني أنها تعتبر «دلتا» كالإنفلونزا خبير: رفع بريطانيا قيود كورونا يعني أنها تعتبر «دلتا» كالإنفلونزا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عالم مناعة إيطالي إن توجه البريطانية نحو الرفع الكامل للقيود المفروضة لمواجهة كورونا، يدل على أنها تعتبر تداعيات متحور «دلتا» شبيهة بتلك الناجمة عن فيروس الإنفلونزا.

ووصف سيرجو ابرينياني توجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لرفع القيود في 19 من الشهر الجاري بأنه «خيار له أساس علمي»، مرتبط بعدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، وعدد مرضى وحدات العناية المركزة، وحصيلة الوفيات.

وفي تصريحات للتلفزيون الإيطالي، قال ابرينياني وهو عضو اللجنة الفنية العلمية الوطنية الخاصة بمكافحة ، إن متغير «دلتا» في بريطانيا، الدولة الأولى في العالم التي اختبرته، «يبدو أنه فيروس شبيه بالإنفلونزا المستأنسة».

وأضاف أبرينياني أنه «إذا تم خفض خطورة متحور»دلتا«إلى فيروس شبيه بفيروس الإنفلونزا، فإن رفع القيود سيكون له معنى صحيا وسياسيا».

ولم يستبعد عالم المناعة ظهور متحورات أخرى أكثر خطورة للفيروس، وأشار إلى ضرورة الرصد والمراقبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

«الصحة»: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

تسجيل 15 وفاة و 485 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 15 وفاة و 485 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

الأردن: تطعيم الأطفال من عمر 12 عاما بلقاح مضاد لفيروس كورونا بموافقة ولي الأمر

الأردن: تطعيم الأطفال من عمر 12 عاما بلقاح مضاد لفيروس كورونا بموافقة ولي الأمر