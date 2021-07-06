خبير: رفع بريطانيا قيود كورونا يعني أنها تعتبر «دلتا» كالإنفلونزا

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قال عالم مناعة إيطالي إن توجه الحكومة البريطانية نحو الرفع الكامل للقيود المفروضة لمواجهة كورونا، يدل على أنها تعتبر تداعيات متحور «دلتا» شبيهة بتلك الناجمة عن فيروس الإنفلونزا.

ووصف سيرجو ابرينياني توجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لرفع القيود في 19 من الشهر الجاري بأنه «خيار له أساس علمي»، مرتبط بعدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، وعدد مرضى وحدات العناية المركزة، وحصيلة الوفيات.

وفي تصريحات للتلفزيون الإيطالي، قال ابرينياني وهو عضو اللجنة الفنية العلمية الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، إن متغير «دلتا» في بريطانيا، الدولة الأولى في العالم التي اختبرته، «يبدو أنه فيروس شبيه بالإنفلونزا المستأنسة».

وأضاف أبرينياني أنه «إذا تم خفض خطورة متحور»دلتا«إلى فيروس شبيه بفيروس الإنفلونزا، فإن رفع القيود سيكون له معنى صحيا وسياسيا».

ولم يستبعد عالم المناعة ظهور متحورات أخرى أكثر خطورة للفيروس، وأشار إلى ضرورة الرصد والمراقبة.