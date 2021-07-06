مساعد سكرتير عام محافظة الفيوم يتابع مشروعات الخطة الإستثمارية للعام 2021/ 2022

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تابع المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولى التخطيط والمتابعة، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021/ 2022.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس أحمد الناقة وكيل وزارة النقل لمنطقة بنى سويف، والمهندس محمد مصطفى عبدالجواد مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام الطرق، والمهندس محمد صابر مدير عام كهرباء الفيوم، والمهندس جمال عبدالشفيع عبداللطيف رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والاستاذ حسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة.

في بداية اللقاء، وجه سكرتير عام المحافظة المساعد، رؤساء المدن بالتنسيق مع كافة قطاعات المرافق، لمتابعة تنفيذ المشروعات وخاصة مشروعات الكبارى والانفاق والمعديات والتكاسي والرصف، والنزول إلى أرض الواقع أثناء تنفيذ المشروعات مع استكمال وانهاء مشروعات العام الماضى، لافتاً إلى تحديد الاحتياجات لكل مركز مع التوفيق بينها وبين المشروعات التي تنفذ بمبادرة «حياة كريمة» حتى لا تتعارض مع بعضها البعض.

كما أكد سكرتير عام المحافظة المساعد، إلى ضرورة وضع الطرق الحيوية داخل خطط الرصف وخاصة الطرق التي تربط المدن والمراكز بعضها البعض والتي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، بعد مراجعتها مع شركات المرافق للتأكد من إنتهاء كافة توصيل المرافق بهذه الطرق قبل التنفيذ، مع الالتزام بالجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية في تنفيذ الخطة.

ولفت سكرتير عام المحافظة المساعد، إلى أنه سيتم عقد اجتماع دورى لرؤساء المدن، مع شركات المرافق، لمراجعة كافة المشروعات قبل التنفيذ، والوقوف على حجم الأعمال ومعدلات التنفيذ أولاً بأول، لتذليل كافة العقبات.

وفي السياق نفسه استعرض مدير إدارة التخطيط، بعض المشروعات المشتركة بين مراكز المدن المرتبطة بقطاع الرصف، والتى تبلغ 185،8 مليون جنية موزعه على مجالس المدن، كالتالى 44 مليوناً و400 الف جنية مركز ومدينة الفيوم، 40 مليون جنية مركز ومدينة سنورس، 35 مليون جنية مركز ومدينة طامية، 33 مليوناً و734 الف جنية مركز ومدينة ابشواى، 32 مليوناً و750 الف جنية مركز ومدينة اطسا.