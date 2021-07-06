محافظ الفيوم يبحث مع وفد مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ووفد مجلس الوزراء الذي ضم الدكتور الدكتور خالد السيد مستشار هندسي بالمكتب الفني لرئيس الوزراء ومسئول متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الفيوم، والدكتور محمد فرجاني، والمهندس أيمن نافع مستشاران هندسيان بالمكتب الفني لرئيس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية بمركزي إطسا ويوسف الصديق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن، ومديري شركات الخدمات والمرافق، ومسئولي التخطيط والمتابعة بالديوان العام ومجالس المدن والمديريات الخدمية.
تناول الاجتماع عرض المشروعات الجاري تنفيذها بمبادرة «حياة كريمة» بمركزي إطسا ويوسف الصديق، ونسب التنفيذ، وأهم الاشكاليات التي تواجهها، وآليات حلها، والعمل على فك التشابكات بين القطاعات بالتنسيق فيما بينها، والعمل على وضع أفضل السبل للإسراع في تنفيذ المشروعات، فضلاً عن الوقوف على سير العمل أولاً بأول.
أشار محافظ الفيوم، إلى أن المبادرة الرئاسية تعمل على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، مؤكداً على أن المشهد يسير بصورة إيجابية متسارعة في إنجاز الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها وخاصة بقطاعي الأبنية التعليمية والصرف الصحي، إضافة لقطاعي الري والصحة، لافتاً إلى أهمية الوقوف على معوقات سير العمل أولاً بأول للعمل على حلها، من خلال فك التشابكات بين القطاعات والعمل في إطار الفريق الواحد بعيداً عن الجزر المنعزلة.
وأضاف محافظ الفيوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يؤكد في حديثه دائماً على أن تشمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أكبر شريحة من المواطنين سواء بالمراكز أو بالقرى وتوابعها الواقعة ضمن المبادرة، مع العمل على وضع الحلول الجزرية لمشكلة الصرف الصحي بتلك القرى الواقعة بنطاق المبادرة، فضلاً عن توفير 20 موقعاً للمجمعات الخدمية بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بواقع 12 موقعاً بقرى مركز إطسا و8 مواقع بقرى مركز يوسف الصديق.
وشدد المحافظ، على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات للإسراع في تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» لتدخل الخدمة بكامل طاقتها لتوفير الحياة الملائمة للمواطنين، مع حتمية تطوير مستشفى بمركز إطسا وأخرى بمركز يوسف الصديق، مؤكداً على أن يعمل الجميع من خلال رؤية واضحة وموحدة، مع إعداد بيان أسبوعي رسمي من قبل رؤساء المجالس بنسب التنفيذ بكافة المشروعات، كما لفت المحافظ إلى ضرورة رد العهد إلى المخازن حال إحلال المنشآت وتجديدها، كما وجه المحافظ مسئولي التعليم والأبنية التعليمية بتوحيد أنماط المدارس وأشكالها، تبعاً للأنماط المعتمدة من هيئة الأبنية التعليمية لتوحيد الأنماط لكل مرحلة تعليمية.
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة إخطار رؤساء مجالس المدن من قبل المديريات والشركات المنفذة لأعمال التطوير بمبادرة حياة كريمة، ببيان تفصيلي قبل بدء الأعمال بإسبوع بأي مشروع خدمي أو تنموي، مع توافق أعمال الخطة الاستثمارية مع أعمال المبادرة الرئاسية، مشدداً على رؤساء مدن المراكز التي لم تدخل ضمن المبادرة الرئاسية بمرحلتها الأولي، بالعمل على خطط مستقبلية، ومعرفة مدد تنفيذ المشروعات بكافة القطاعات وكيفية تمويلها، واتخاذ المؤشرات والمحددات من خلال رؤية ما يتم على أرض الواقع بمركزي إطسا ويوسف الصديق، مع مراعاة محددات وأهداف المبادرة الرئاسية.
ومن جهته إستعرض نائب محافظ الفيوم، نسب تنفيذ المشروعات التي شملتها مبادرة «حياة كريمة» وفقاً للتكاليف الفعلية بمركزى اطسا ويوسف الصديق، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها بالمركزين 30 مشروعاًبتكلفة بلغت 394 مليون جنيه، بواقع 26 مشروعاً بإطسا، و4 مشروعات بيوسف الصديق، منها 5 مشروعات صرف صحي، و25 مشروعاً للأبنية التعليمية، ففي مركز إطسا 4 مشروعات للصرف بنسب تنفيذ تتراوح من 8% إلى 18%، و22 مشروعاً للأبنية التعليمية بإطسا وتتراوح نسب التنفيذ بها من 10% إلى 94%، وبمركز يوسف الصديق مشروع صرف صحي نسب التنفيذ به بلغت 55%، و3 مشروعات ابنية تعليمية وبلغت نسب التنفيذ فيها 10% إلى 75%.
وأضاف نائب المحافظ، إلى أنه تم رفع الإحداثيات لكل مواقع المجمعات الخدمية بمركز يوسف الصديق بعدد 8 مجمعات، وتم البدء في أعمال الحفر ووضع الأساسات لمجمعات خدمات قرى «الحامولي وقارون والريان والنزلة» وفى إطسا تم رفع الاحداثيات لعدد 11 موقعاً للمجمعات الخدمية، وتم البدء في أعمال الحفر ووضع الأساسات لمجمعي دانيال وأبو جندير، كا يجرى انهاء الإجراءات لمجمعات قلهانة والحجر ومنية الحيط وتطون.
وتابع نائب المحافظ بأنه تم البدء في أعمال الحفر لتوصيل الغاز لمركز إطسا بداية من مأخذ السلخانة بطريق الفيوم / إطسا، بطول 9كم، انتهى منها حتى الآن 2كم، كما صدرت قرارات الهدم لعدد من الوحدات البيطرية بمركز إطسا لإحلالها وشملت وحدات «شدموه وجردو وعتامنة المزارعة والحجر ومعصرة عرفة ومنشأة حلفا وعزبة قلمشاه، وبمركز يوسف الصديق جارى إصدار قرارات الهدم لوحدتي قوته ويوسف الصديق البيطريتين لإحلالهما.
ولفت نائب محافظ الفيوم أنه تم تنظيم 6 قوافل طبية بواقع 3 قوافل بكل مركز من مراكز المبادرة الرئاسية، بإجمالي مستفيدين 8117 مستفيد، فضلاً عن المبادرات التي تعمل على رفع كفاءة وتأهيل عدد من الخدمات كمبادرة «أصلك الطيب»، ومبادرة للتحفيز على العمل بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغي كمبادرة «باب رزق»، والعمل على توفير سكن كريم للمواطنين، والاهتمام بقرى الظهير الصحراوى.
وفى نفس السياق استعرض رئيسا مدينتي إطسا ويوسف الصديق المشروعات الجاري والمزمع تنفيذها بنطاق مركزيهما، وتوضيح المعوقات التي قد تطرأ خلال تنفيذ الأعمال مع طرح الحلول البديلة.