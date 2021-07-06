محافظ الفيوم يبحث مع وفد مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

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تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ووفد مجلس الوزراء الذي ضم الدكتور الدكتور خالد السيد مستشار هندسي بالمكتب الفني لرئيس الوزراء ومسئول متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الفيوم، والدكتور محمد فرجاني، والمهندس أيمن نافع مستشاران هندسيان بالمكتب الفني لرئيس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية بمركزي إطسا ويوسف الصديق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن، ومديري شركات الخدمات والمرافق، ومسئولي التخطيط والمتابعة بالديوان العام ومجالس المدن والمديريات الخدمية.

تناول الاجتماع عرض المشروعات الجاري تنفيذها بمبادرة «حياة كريمة» بمركزي إطسا ويوسف الصديق، ونسب التنفيذ، وأهم الاشكاليات التي تواجهها، وآليات حلها، والعمل على فك التشابكات بين القطاعات بالتنسيق فيما بينها، والعمل على وضع أفضل السبل للإسراع في تنفيذ المشروعات، فضلاً عن الوقوف على سير العمل أولاً بأول.

أشار محافظ الفيوم، إلى أن المبادرة الرئاسية تعمل على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، مؤكداً على أن المشهد يسير بصورة إيجابية متسارعة في إنجاز الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها وخاصة بقطاعي الأبنية التعليمية والصرف الصحي، إضافة لقطاعي الري والصحة، لافتاً إلى أهمية الوقوف على معوقات سير العمل أولاً بأول للعمل على حلها، من خلال فك التشابكات بين القطاعات والعمل في إطار الفريق الواحد بعيداً عن الجزر المنعزلة.

وأضاف محافظ الفيوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يؤكد في حديثه دائماً على أن تشمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أكبر شريحة من المواطنين سواء بالمراكز أو بالقرى وتوابعها الواقعة ضمن المبادرة، مع العمل على وضع الحلول الجزرية لمشكلة الصرف الصحي بتلك القرى الواقعة بنطاق المبادرة، فضلاً عن توفير 20 موقعاً للمجمعات الخدمية بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بواقع 12 موقعاً بقرى مركز إطسا و8 مواقع بقرى مركز يوسف الصديق.

وشدد المحافظ، على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات للإسراع في تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» لتدخل الخدمة بكامل طاقتها لتوفير الحياة الملائمة للمواطنين، مع حتمية تطوير مستشفى بمركز إطسا وأخرى بمركز يوسف الصديق، مؤكداً على أن يعمل الجميع من خلال رؤية واضحة وموحدة، مع إعداد بيان أسبوعي رسمي من قبل رؤساء المجالس بنسب التنفيذ بكافة المشروعات، كما لفت المحافظ إلى ضرورة رد العهد إلى المخازن حال إحلال المنشآت وتجديدها، كما وجه المحافظ مسئولي التعليم والأبنية التعليمية بتوحيد أنماط المدارس وأشكالها، تبعاً للأنماط المعتمدة من هيئة الأبنية التعليمية لتوحيد الأنماط لكل مرحلة تعليمية.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة إخطار رؤساء مجالس المدن من قبل المديريات والشركات المنفذة لأعمال التطوير بمبادرة حياة كريمة، ببيان تفصيلي قبل بدء الأعمال بإسبوع بأي مشروع خدمي أو تنموي، مع توافق أعمال الخطة الاستثمارية مع أعمال المبادرة الرئاسية، مشدداً على رؤساء مدن المراكز التي لم تدخل ضمن المبادرة الرئاسية بمرحلتها الأولي، بالعمل على خطط مستقبلية، ومعرفة مدد تنفيذ المشروعات بكافة القطاعات وكيفية تمويلها، واتخاذ المؤشرات والمحددات من خلال رؤية ما يتم على أرض الواقع بمركزي إطسا ويوسف الصديق، مع مراعاة محددات وأهداف المبادرة الرئاسية.

ومن جهته إستعرض نائب محافظ الفيوم، نسب تنفيذ المشروعات التي شملتها مبادرة «حياة كريمة» وفقاً للتكاليف الفعلية بمركزى اطسا ويوسف الصديق، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها بالمركزين 30 مشروعاًبتكلفة بلغت 394 مليون جنيه، بواقع 26 مشروعاً بإطسا، و4 مشروعات بيوسف الصديق، منها 5 مشروعات صرف صحي، و25 مشروعاً للأبنية التعليمية، ففي مركز إطسا 4 مشروعات للصرف بنسب تنفيذ تتراوح من 8% إلى 18%، و22 مشروعاً للأبنية التعليمية بإطسا وتتراوح نسب التنفيذ بها من 10% إلى 94%، وبمركز يوسف الصديق مشروع صرف صحي نسب التنفيذ به بلغت 55%، و3 مشروعات ابنية تعليمية وبلغت نسب التنفيذ فيها 10% إلى 75%.

وأضاف نائب المحافظ، إلى أنه تم رفع الإحداثيات لكل مواقع المجمعات الخدمية بمركز يوسف الصديق بعدد 8 مجمعات، وتم البدء في أعمال الحفر ووضع الأساسات لمجمعات خدمات قرى «الحامولي وقارون والريان والنزلة» وفى إطسا تم رفع الاحداثيات لعدد 11 موقعاً للمجمعات الخدمية، وتم البدء في أعمال الحفر ووضع الأساسات لمجمعي دانيال وأبو جندير، كا يجرى انهاء الإجراءات لمجمعات قلهانة والحجر ومنية الحيط وتطون.

وتابع نائب المحافظ بأنه تم البدء في أعمال الحفر لتوصيل الغاز لمركز إطسا بداية من مأخذ السلخانة بطريق الفيوم / إطسا، بطول 9كم، انتهى منها حتى الآن 2كم، كما صدرت قرارات الهدم لعدد من الوحدات البيطرية بمركز إطسا لإحلالها وشملت وحدات «شدموه وجردو وعتامنة المزارعة والحجر ومعصرة عرفة ومنشأة حلفا وعزبة قلمشاه، وبمركز يوسف الصديق جارى إصدار قرارات الهدم لوحدتي قوته ويوسف الصديق البيطريتين لإحلالهما.

ولفت نائب محافظ الفيوم أنه تم تنظيم 6 قوافل طبية بواقع 3 قوافل بكل مركز من مراكز المبادرة الرئاسية، بإجمالي مستفيدين 8117 مستفيد، فضلاً عن المبادرات التي تعمل على رفع كفاءة وتأهيل عدد من الخدمات كمبادرة «أصلك الطيب»، ومبادرة للتحفيز على العمل بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغي كمبادرة «باب رزق»، والعمل على توفير سكن كريم للمواطنين، والاهتمام بقرى الظهير الصحراوى.

وفى نفس السياق استعرض رئيسا مدينتي إطسا ويوسف الصديق المشروعات الجاري والمزمع تنفيذها بنطاق مركزيهما، وتوضيح المعوقات التي قد تطرأ خلال تنفيذ الأعمال مع طرح الحلول البديلة.