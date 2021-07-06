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أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، أن لا أحد يمكنه إنكار أن الموقف الإثيوبي يمثل تحديا صارخا ومخالفة واضحة للأعراف الدولية وعلى وجه الخصوص لـ«قانون الأنهار الدولية»، ويتضمن أيضا مخالفة للاتفاقيات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وآخرها إعلان المبادئ 2015.

وأضاف شهاب، خلال اتصال هاتفي مع فضائية إكسترا نيوز، أنه لا يمكن لدولة مشاطئة، الانفراد بإجراءات يمكنها إلحاق الضرر مع دول أخرى، بل يجب إخطار وأخذ موافقات باقي الدول، حتى تكون الاستفادة للجميع خاصة أن نهر النيل يمر بعدة دول، وليس نهرا داخليا.

وتابع: «الإجراءات الإثيوبية منذ البداية مخالفة للقانون الدولي، ومصر رفضت حدوث ضرر بحصتها المائية، وصبرت كثيرا لأكثر من 10 سنوات، وسمحت بوساطات دولية وإقليمية لعدم إحداث ضرر بدولتي المصب، ورغم ذلك ردت إثيوبيا بمزيد من التعنت».

وأشار شهاب إلى تقرير اللجنة الدولية الصادر في يونيو 2013، الذي أكد وجود خطورة على سد النهضة إذا لم يتم تنفيذ المواصفات الفنية الموضوعة، وقد تؤدي إلى انهيار السد، ولكن أديس أبابا ضربت بهذا التقرير عرض الحائط، لتحقيق مكاسب سياسية.

وأوضح أن إثيوبيا تستغل قضية سد النهضة لتحقيق أهداف سياسية داخلية، مؤكدًا أن عملية الملء الثاني للسد للتغطية على الإخفاقات المتتالية، التي يعاني منها المجتمع الإثيوبي نتيجة لهزيمة الجيش الإثيوبي في تيجراي، وعدم القدرة على إنهاء الممارسات العرقية وانتهاكات حقوق الإنسان، مضيفا أن آبي أحمد يستغل القضية لأسباب سياسية.

وشرح مفيد شهاب أسباب لجوء مصر إلى مجلس الأمن، قائلا: «مجلس الأمن هو الملاذ الأخير الذي نلجأ إليه قبل أن نفكر في اتخاذ إجراءات لحفاظ على حقوقنا.. وهو الجهاز الرئيسي من أجهزة الأمم المتحدة والمسؤول الأول في التدخل في أثناء النزاعات الدولية التي تهدد الأمن بإجراءات وتدابير وتوصيات وقرارات اقتصادية وحتى عسكرية من هنا ننتظر تحمله مسؤولياته».

وبخصوص محاولة إثيوبيا فرض الأمر الواقع بإعلان الملء الثاني، أوضح «شهاب»: «إذا كان يخالف الشرعية فلا قيمة له ولا يترتب عليه أثر»، مشيدا بالمسؤولين المصريين في الحفاظ على الحقوق المائية المصرية، مؤكدًا أن لديهم عدة سيناريوهات لا يُعلن عنها إلا في وقتها.

وأوضح أن مجلس الأمن من حقه الانتقال إلى أحكام الفصل السابع التي تقر استخدام تدابير دبلوماسية مثل قطع العلاقات الدبلوماسية أو قطع العلاقات الاقتصادية مع الدولة التي لا تحترم أحكام القانون، مضيفا: «وإذا اقتضى الأمر فمن حقه اتخاذ تدابير عسكرية ضد الدولة التي تخالف الشرعية الدولية».

وعن إمكانية إعادة القانون الدولي منطقة «بني شنقول» المبني على أرضها سد النهضة إلى السودان، أوضح:«نظريا يمكن التفاوض على أي شيء، لكن يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي بشرط قبول الأطراف بالتحكيم».