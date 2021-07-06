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«الخارجية» تناقش تفاصيل نقل جثامين 4 مصريين لقوا حتفهم في حرائق قبرص

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«الخارجية» تناقش تفاصيل نقل جثامين 4 مصريين لقوا حتفهم في حرائق قبرص «الخارجية» تناقش تفاصيل نقل جثامين 4 مصريين لقوا حتفهم في حرائق قبرص

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عقد السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، الثلاثاء، اجتماعا عبر الهاتف لمناقشة التفاصيل المتعلقة بنقل جثامين المصريين الأربعة الذين لقوا حتفهم في الحرائق التي اندلعت ببعض القرى القبرصية، إلى أرض الوطن، وذلك في حضور الدكتور إيهاب رمزي وأسر الضحايا، مع عمرو حمزة سفير في قبرص، ووزير الصحة القبرصي ونائب رئيس جهاز الشرطة القبرصي.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن وزير الصحة القبرصي أكد اهتمام حكومة بلاده بإنهاء كل الإجراءات في أسرع وقت، وقدم التعازي إلى أسر الضحايا.

وأشارت الوزارة إلى أنه فى إطار متابعة وزارة الخارجية للتطورات المتعلقة بحادث وفاة أربعة مصريين في الحرائق التي اندلعت في بعض القرى القبرصية، استقبل السفير عمرو محمود عباس، الثلاثاء، الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي ينتمي إليها ضحايا الحادث، وعدد من أهالي المواطنين المصريين المتوفين، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وقدم مساعد الوزير واجب العزاء نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري، كما قام بتوضيح الإجراءات والاتصالات التي تقوم بها الوزارة مع كل الجهات المصرية والقبرصية المعنية لإعادة الجثامين في أسرع وقت ممكن.

وتلقى كذلك السفير عمرو عباس أثناء الاجتماع اتصالاً من الدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حيث أعرب عن تعازي مجلس النواب لأهالي الضحايا، مشيدا بجهود وزارة الخارجية في هذا الصدد.

المصرى اليوم

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