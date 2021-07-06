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غانتس: إسرائيل مستعدة للعمل لدى الجهات الدولية لمساعدة لبنان في الخروج من أزمته

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غانتس: إسرائيل مستعدة للعمل لدى الجهات الدولية لمساعدة لبنان في الخروج من أزمته غانتس: إسرائيل مستعدة للعمل لدى الجهات الدولية لمساعدة لبنان في الخروج من أزمته

جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن استعداد إسرائيل لمد يد العون للبنان، مشيرا إلى أن "تل أبيب مستعدة للعمل لدى دول وجهات دولية لكي تساعد لبنان في الخروج من أزمته الحالية".

وقال غانتس في تصريح له إن "القلب يعتصر لمشاهدة صور الجياع في الشوارع اللبنانية"، مؤكدا أن "إسرائيل مستعدة لمد يد العون للبنان علما بأنها قد عرضت عليه ذلك في الماضي".

وأضاف: "مستعدون حاليا أيضا للعمل لدى دول وجهات دولية لكي تساعد لبنان في الخروج من الأزمة الحالية نحو النمو والازدهار" .

وتابع: "إسرائيل انسحبت من لبنان بهدف إنهاء النزاع"، معربا عن اعتقاده بأنه "لولا "حزب الله" والنفوذ الإيراني لحل السلام بين البلدين".

واعتبر أن "حزب الله يحاول تكثيف وزيادة النفوذ الإيراني في لبنان مستغلا الأزمة الاقتصادية والسياسية التي كان من العوامل التي سببتها".

وأضاف غانتس: "نحن نلاحظ حاليا نوعا من الانقلاب الصامت حيث تتغلغل جهات وهيئات إيرانية خطوة تلو الأخرى في لبنان، وتحاول إدخال وسائل قتالية وبث الأيديولوجية المتطرفة، وهذا يشكل خطرا على لبنان والمنطقة بأسرها".

وأكد أن "عين إسرائيل ساهرة وأنها ستتخذ كل ما سيكون مطلوبا للتصدي لأي محاولة للمس بسيادتها أو بمواطنيها".

المصدر: "مكان"

جي بي سي نيوز

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