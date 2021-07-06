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4 وفيات و584 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

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4 وفيات و584 إصابة جديدة بكورونا في الاردن 4 وفيات و584 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

جى بي سي نيوز  :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات 584 إصابة كورونا جديدة في الأردن.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لتطورات في المملكة، الإثنين، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالمملكة إلى 9785 وفاة، وإجمالي الاصابات المسجلة بالفيروس 753776 إصابة.

وأجرت الوزارة 20945 فحص كورونا، ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى 7967956 فحصا، فيما بلغت نسبة الإيجابية اليوم 2.79%.

وبلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس اليوم السبت 504، ليصل عدد الحالات التي شفيت منذ بداية الجائحة الى 737215 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 6776 حالة حتى الإثنين.

جي بي سي نيوز

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