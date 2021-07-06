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فاجأت أسعار الذهب في مصر، ظهراليوم الثلاثاء، 6 يوليو 2021، المواطنين بصعود مفاجىء وكبير فى استجابة للارتفاع الملحوظ فى سعر الذهب عالميًا ، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الثلاثاء، 899.5 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 787 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 674.5 جنيه والجنيه الذهب عند سعر 6292 جنيها، ويتوقع الخبراء ارتفاع جديد في الذهب محليا على مدار اليوم استجابة للارتفاع العالمي .

وحققت أسعار الذهب عالميا، صعود كبير ومستمر خلال منتصف التداولات بزيادة قدرها 27 دولارا في الأوقية، ليخترق حاجز 1800 دولار ويتخطاه محققا أعلى مستوى له منذ 3 أسابيع، وافتتح الذهب التداول عند 1787.5 دولارا للأوقية، بينما وصل في التداول عند 1810 دولارا للأوقية .

وترجع ارتفاع أسعار الذهب إلى تزايد المخاوف بشأن متحورات فيروس كورونا والتى تجتاح بلدان كثيرة بالإضافة لتضارب البيانات بشأن جدوى اللقاحات مع الكورونا المتحورة الجديدة ، كما يترقب الذهب اجتماع الفيدرالى المقرر عقده غدا والذى سيوضح اتجاه البنك المركزى للتشدد من عدمه .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الثلاثاء، 798.35 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» ، 1,810.49 $ .

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