وزير الإسكان: 3.5 مليار جنيه استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر خلال 7 سنوات

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن إجمالى الاستثمارات التي خصصتها الدولة لقطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر تقدر بـ 3.5 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لتحقيق التنمية المستهدفة بالصعيد لا سيما في مشروعات البنية التحتية والتي شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبه، أشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه مياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن مبادرة حياة كريمة تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكافة الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في المبادرة لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين، مؤكداً أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تهدف إلى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في كافة خدماتها وأنشطتها التي تقدمها للمواطن، من خلال خطط ومشروعات طموحة لاستكمال مسيرة التقدم، بما يواكب رؤية الدولة المصرية والمشروعات والمبادرات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية.

وأضاف اللواء مهندس محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن الشركة نفذت عددا من المشروعات الهامة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحققت عددا من النجاحات في المشروعات القومية على مدار 7 أعوام، أظهرت طفرة مميزة في قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، موضحاً آنه في عام 2020، تم رفع كفاءة وتطوير وإنشاء محطات جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى لخدمة أكثر من مليون و276 ألف مواطن، لترتفع نسبة تغطية مياه الشرب إلى 99.5% على مستوى المحافظة، حيث تم استلام محطة مياه إسنا الجديدة بجنوب المحافظة في منطقة الشيخ مسكين، والتي تخدم 350 ألف نسمة بطاقة 61 ألف م3/يوم.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال وتسليم محطة مياه الأقصر غرب النيل وشبكاتها والتي تخدم ما يقرب من 160 ألف نسمة، بطاقة 68 ألف م3/يوم.

وقال: فيما يتعلق بخدمة الصرف الصحى، ارتفعت نسبة التغطية من 13% إلى 40% من إجمالي عدد سكان محافظة الأقصر، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 60% خلال العام المقبل 2022.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالحبيل بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى من المقرر أن يصل عدد المستفيدين منها إلى حوالى 338 ألف نسمة.

وتابع أنه جارٍ أيضاً تنفيذ أعمال توسعات بمحطة مياه أرمنت بطاقة 68 ألف م3/يوم والتي ستخدم مدينة أرمنت بالكامل وتوابعها، مؤكداً أن إطلاق رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى لتحقيق التنمية المستدامة، يستهدف تحسين الخدمات بالقرى والنجوع والمناطق النائية، وذلك بالعمل في عدد من المشروعات والمحطات الجديدة للمياه التي تخدم الأهالى بريف إسنا والقرنة وأرمنت والأقصر والطود والزينية والنجوع والقرى التابعة.

وأردف أنه انطلاقا من رؤية ورسالة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، بتوفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى، فإنه تم تطوير معامل مياه الشرب بمحافظة الأقصر، وجار العمل على إنشاء معمل مركزى لتقديم خدمة متميزة للمواطنين وتطبيق كافة معايير الجودة.