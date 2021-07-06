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موقع سعودي: سفير أمريكا بالأردن وبّخ عباس بسبب نزار بنات

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موقع سعودي: سفير أمريكا بالأردن وبّخ عباس بسبب نزار بنات موقع سعودي: سفير أمريكا بالأردن وبّخ عباس بسبب نزار بنات

جي بي سي نيوز :- قال موقع سعودي إن السفير الأمريكي لدى الأردن، وبّخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومسؤولين كبارا في السلطة، بعد مقتل الناشط نزار بنات.

وذكر موقع صحيفة "إيلاف" أن مصدرا مطلعا أبلغه بأن السفير الأمريكي في عمّان هنري ووستر، استدعى الأسبوع الماضي الرئيس محمود عباس والوزير حسين الشيخ ورئيس المخابرات الفلسطيني ماجد فرج، وقام بتوبيخهم.

وبحسب المصدر فإن السفير الأمريكي وبخ قيادة السلطة بسبب قتلها الناشط نزار بنات.

وأوضح أن عباس ومازن فرج أكدا للسفير الأمريكي أن "القضية قيد التحقيق، وأن قيادات في الأمن الوقائي الفلسطيني يتم التحقيق معهم وأن السلطة ستقدم الفعلة للقضاء فور انتهاء التحقيق".

وترأس رئيس الفلسطيني محمد اشتية لجنة تحقيق خاصة في القضية.

عربي21

جي بي سي نيوز

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