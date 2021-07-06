الغرفة التجارية تخاطب «الجمارك» لإعادة النظر في «الإفراج عن إكسسوارات المحمول»

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خاطبت الغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة المهندس إبراهيم العربى، مصلحة الجمارك بإعادة النظر في قرارات توقف عمليات الإفراج الجمركى عن شحنات إكسسوارات أجهزة هواتف المحمول، ومنها «أجهزة السماعات اللاسلكية – بلوتوث» إلا بعد عرضها على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للموافقة عليها.

أرسلت الغرفة التجارية مذكرة لمسئولى مصلحة الجمارك حصلت المصري اليوم على نسخة منها عرضت فيها الغرفة المعوقات التي يواجهها المستوردون في تأخر عمليات الإفراج الجمركى لشحنات إكسسوارات المحمول، ومنها «أجهزة السماعات اللاسلكية – بلوتوث» بالموانئ الجمركية؛ مما تسبب في تلف بعض المنتجات وزيادة تكاليف الاستيراد.

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وأشارت المذكرة إلى ان المكاتبة الواردة بشأن عرض سماعات المحمول على الجهاز القومي للإتصالات كانت منذ 2007 نظرا لأنها كانت في هذا الوقت تقنية جديدة تستوجب العرض، ولكن حاليا يتم استخدام أجهزة المحمول والاكسسوارات الخاصة بها في مجالات شتي خاصة في ظل جهود الدولة للتحول الرقمي.

وأوضح وليد رمضان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، ورئيس مجلس شباب الأعمال الإقتصادي، للمصري اليوم أن أزمة مصلحة الجمارك تفرض عرض السماعات البلوتوث على الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات قبل الإفراج الجمركي عنها، مما تسبب في أزمة تكدس الحاويات وتعطيل الإفراج، ونتج عن ذلك نقص الكميات المعروضة بالأسواق وبالتالي سترتفع الأسعار على المستهلك، مما لتحميل المستوردين أرضيات للحاويات المتوفقة في الموانئ.

أكد انه في ظل التحول الرقمي والدراسة عن بعد والاجتماعات عن بعد فإن الموبايل من أساسيات التحول الرقمي وسيتم مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بذات المشكلة، لحل الأزمة.

واوضح أحد المستخلصين الجمركين بميناء السخنة طلب بعدم ذكر أسمه أنه بالفعل هناك الكثير من الحاويات معطلة سواء بميناء السخنة، وأشار إلى أن طلب مصلحة الجمارك عرض أكسسوارات المحمول على الجهاز القومي للأتصالات دون تحديد الوقت المخصص لهذا العرض الذي قد يستغرف عدة أشهر، سيتسبب في تحميل المستورين أعباء غرامات وأرضيات يتم تحصيلها بالدولار للتوكيلات الملاحية المسؤولة عن الشحن البضائع والتي أغلبها شركات أجنبية، بجانب تحميل المستورد مصاريف إضافية لجهات العرض المصرية، مما سيعود على المستهلك ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

الجدير بالذكر أنه وفقا لبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ سجلت قيمة واردات الهواتف المحمولة نموا خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة بلغت %16.9 لتصل إلى 423 مليونا و216 ألف دولار، مقارنة بنحو 362 مليونا و31 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.