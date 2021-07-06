درجة الحرارة تصل إلي 42 وارتفاع مستمر خلال الأسبوع.. حالة الطقس اليوم (تفاصيل)

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يستمر ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الاسبوع حسب تقرير حالة الطقس في مصر الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية وتتراوح حالة الطقس اليوم بين مائل للحرارة وحار وشديد الحرارة، ويتتكون الشبورة المائية في الصباح وتنشط الرياح ببعض المناطق، وتتوقع هيئة الارصاد عن حالة الطقس غدًا ارتفاع درجات الحرارة عن اليوم في جنوب مصر وتزيد بعد غد ٍ أيضًا.

أخبار الطقس اليوم في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم حارا رطبا على القاهرة الكبرى وكذلك الوجه البحري، ويكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة في جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون الطقس خلال الليل معتدل رطب على جميع الأنحاء بما فيها القاهرة الكبري.

ترتفع درجة الرطوبة النسبية بما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن درجة الحرارة العظمي بقيم تتراوح بين درجتين إلى 4 درجات وتكون الرطوبة النسبية في القاهرة 80-30، السواحل الشمالية90-40، شمال الصعيد 40-25، جنوب الصعيد 30-15.

يكون متوسط درجات الحرارة العظمي خلال الأسبوع وحتى يوم الأحد المقبل في القاهرة بين 36 و37 درجة، ودرجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وتكون العظمي في السواحل الشمالية بين 30 و31 درجة، أما المحسوسة فتكون بين 33 و34 درجة، وتكون درجة الحرارة العظمي في جنوب سيناء بين 37 و39 درجة، ودرجة الحرارة المحسوسة بين 40 و42 درجة، أما في شمال الصعيد فيتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى بين 37 و38 للعظمى أما المحسوسة فتكون بين 40 و41، وتكون في جنوب الصعيد فترتفع درجة الحرارة العظم ىبشكل يومي اعتبارًا من اليوم الثلاثاء من 42 درجة اليوم إلى 43 درجة الأربعاء وتصبح 44 درجة الخميس، وتتذبذب حتى يوم الأحد بين 42 درجة و43 درجة، أما درجة الحرارة المحسوسة فتتذبذب من اليوم وحتى الأحد المقبل بين 43 و45 درجة.

تتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وتكون سرعة الرياح اليوم في مصر بين 10 و14 عقدة.

يتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط اليوم معتدلة والرياح شمالية غربية، وكذلك الأمر في البحر الأحمر، ويتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط بين متر ونصف ومترين، أما في البحر الأحمر فيتراوح بين متر ونصف ومترين وربع.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

يتوقع أن تكون درجات الحرراة في أسوان وإدفو هي الأعلى اليوم في مصر وتصل فيهما إلى 42 درجة للعظمى، وتكون درجة الحرارة المحسوسة في إدفو 44 درجة، بينما تكون 43 درجة في أسوان، وتصل درجة الحرارة الصغرى فيهما إلى 28 درجة.

وتكون درجات الحرارة العظمي الأقل في مصر في بلطيم ومطروح وتصل إلى 30 درجة، وتكون درجة الحرارة في بلطيم 33 درجة للمحسوسة و25 للصغري، بينما تكون درجة الحرراة في مطروح 32 للمحسوسة و22 للصغري.

وتصل العظمى في الأقصر وأبوسمبل 41 درجة والمحسوسة فيهما 43 درجة، بينما تكون الصغرى 27 في الأقصر و29 في أبوسمبل.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في قنا والوادي الجديد 40 للعظمى و42 للمحسوسة بينما تكون الصغري 26 في قنا و27 في الوادي الجديد.

وتكون درجة الحرارة في القاهرة العظمي 36 والصغري 24 والمحسوسة 39 درجة، ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في الإسكندرية العظمي 32 ووالصغري 23، والمحسوسة 34 درجة.

وتتوقع الأرصاد الجوية درجات الحرراة في المحافظات كما يلي: طنطا 36- 24، الإسماعيلية 37- 24، دمياط 31- 25، شبين الكوم 36- 24، بورسعيد 31- 25، المنصورة 36- 24، الزقازيق 37- 24، العريش 32- 24، أسيوط 37- 24، السويس 36- 25، المنيا 37- 24، شرم الشيخ 37- 28، الغردقة 37- 27، بنى سويف 37- 25، سوهاج 38- 26، الفيوم 36- 24 درجة.