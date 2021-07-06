أخبار عاجلة

رسميا.. بين سبورت تكشف لـ«المصري اليوم» معلق مباراة الاهلى وكايزر شيفز -
خالد الغندور عن إحتساب هدف الأهلي الثالث لمحمد شريف :« انتم بتشتغلوا الناس» -
خلال تهنئته بالعيد.. رئيس الإنجيلية : شيخ الأزهر قيمة إنسانية عظيمة -
بحكم محكمة.. نشر 220 فاتورة لنفقات نتنياهو وأسرته -
رئيس الإنجيلية خلال تهنئة المفتي بعيد الأضحى: نقدّر دور الإفتاء في بناء الوعي الوطني -
رئيس «الأسقفية» لبطريرك الكاثوليك: نقدر العمل التنموي لكنيستكم ودورها الثقافي -
شروط مسابقة رتيبة الحفنى في الغناء للشباب والأطفال وذوى القدرات الخاصة (التفاصيل) -
أمير تبوك يطلع على سير العمل في مركز شرما -
الأحمدي: "دار النشر السعودية" ازدهارٌ لحركة التأليف -
"صوت الحكمة": "الإسلاموفوبيا" تغلغلت في سوق الألعاب الإلكترونية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

مصر تحذر من اختبار رد فعل جيشها

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
المنتخب الروسي للجمباز الفني يواصل تحضيراته لأولمبياد طوكيو

المنتخب الروسي للجمباز الفني يواصل تحضيراته لأولمبياد طوكيو

الدفاع الروسية تظهر لقطات تزويد قاذفات تو-160 الاستراتيجية جوا

الدفاع الروسية تظهر لقطات تزويد قاذفات تو-160 الاستراتيجية جوا

لحظة النطق بحكم المتهمين في قضية الفتنة في الأردن

لحظة النطق بحكم المتهمين في قضية الفتنة في الأردن

مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي

مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي