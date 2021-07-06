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الخرج.. افتتاح تخصص "الطب للطالبات" بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

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الخرج.. افتتاح تخصص "الطب للطالبات" بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الخرج.. افتتاح تخصص "الطب للطالبات" بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
"الدوسري": بعد اجتياز الطالبة للسنة التحضيرية للتخصصات الصحية

الخرج.. افتتاح تخصص

تفتح غدًا الأربعاء جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج، باب القبول في تخصص الطب البشري للطالبات للعام الجامعي 1443هـ عبر بوابة القبول للطالبات.

وأوضح المتحدث الرسمي في الجامعة الدكتور عيسى بن خلف الدوسري خلال حديثه لـ"سبق" أن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- قد أنهت كل الإجراءات الخاصة بالقبول في كلية الطب البشري للطالبات والذي سيكون بعد اجتياز الطالبة للسنة التحضيرية للتخصصات الصحية للعام الجامعي 1443هـ، وتحقيقها لجميع الشروط والمعايير المطلوبة للقبول.

ويأتي استحداث مثل هذه التخصصات النوعية -وفق الدوسري- ضمن خطط الجامعة في التوسع في برامجها وتخصصاتها الأكاديمية التي تواكب احتياجات سوق العمل.

وأوضح "الدكتور الدوسري" أن الكليات المتاحة للطالبات بعد اجتياز برنامج السنة التحضيرية للكليات الصحية بنجاح، هي: الطب البشري بالخرج المستحدثة مؤخرًا، وكلية الصيدلة بالخرج، والعلوم الطبية التطبيقية بالخرج- علوم التمريض والبرنامج الموحد بتخصصات التصوير المقطعي وعلوم المختبرات الطبية والعلاج الطبيعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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