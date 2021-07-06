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«زي النهارده».. وفاة الروائي الأمريكي ويليام فوكنر 6 يوليو 1962

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«زي النهارده».. وفاة الروائي الأمريكي ويليام فوكنر 6 يوليو 1962 «زي النهارده».. وفاة الروائي الأمريكي ويليام فوكنر 6 يوليو 1962

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كانت رواية «الصخب والعنف» للروائى الأمريكى ويليام فوكنر والصادرة في 1929 واحدة من أشهر أعماله بل واحدة من أهم الروايات العالمية وقد وصفت بأنها رواية الروائيين، وقد اكتسبت هذه الشهرة لأسلوبها الروائى الرائد وبنائها المحكم وتميزها عن الأنماط الروائية السائدة، وكانت من أهم الكلاسيكيات الروائية في العالم،وصدرت لها طبعات لا تحصى وترجمات بكل لغات العالم،بينها الترجمة العربية لجبرا إبراهيم وتحتل هذه الرواية الترتيب الخامس بين أعمال فوكنرالخمسين، واستغرقت كتابتها ثلاث سنوات وأصدرها وهو في الثلاثين من عمره وعلي أثرها حصل على جائزة نوبل في 1949، يتجلى الصراع في هذه الرواية بين الشمال الأمريكى وجنوبه بعدما خسر الجنوب الحرب الأهلية وغزاه الشمال بوسائل شتى غيرت معالم الحياة فيه، والرواية مبنيةعلى الفلاش باك بلسان ثلاث شخصيات مع الراوى و«فوكنر» مولود بولاية مسيسبى في 25 سبتمبر 1897 وقضى معظم حياته في أكسفورد كما أنه حاصل على جائزة بوليتزر في 1955 عن حكاية خرافية وفى 1963 عن الريفرز حاول «فوكنر» متابعة تعليمه، لكنه لم يتمه لانشغاله بالأدب والعمل، فعمل نجاراً وموزع بريد، ونشر ديوانه الأول في 1924وتميز بالرومانسية،ولم يلق رواجاًونصحه صديقه أندرسون بأن يتجه للكتابة الروائية فكتب روايته الأولى«راتب الجنود» التي تجسد ضياع الشباب في العصر الحديث وغربته، ثم روايته «البعوض» التي سخرت من النخبة المثقفة ثم رواية «بينما أرقد محتضرة»ثم اللصوص إلى أن كانت روايته الأشهرفى الصخب والعنف. وكان قد عمل كاتباً سينمائياً لسنوات في هوليوود من 1932 إلى 1945 وتوفى «زي النهارده» في 6 يوليو 1962.

المصرى اليوم

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