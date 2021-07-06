«زي النهارده».. نجاح اختبار لويس باستير على لقاح ضد داء الكلب 6 يوليو 1885

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لويس باستير عالم أحياء دقيقة وكيميائى فرنسى مولِود فى27 ديسمبر1822 في فرنسا واشتهر بتجاربة التي أثبتت أن الكائنات الدقيقةهى المسؤولة عن الأمراض، كما يعتبر أول من أوجد عملية البسترة في الحليب،وهى عملية تسخين الحليب لقتل الجراثيم والميكروبات الموجودةفيه ثم تبريده وحفظه بارداً،ويلاحظ أن كلمة مبسترمشتقةمن اسم هذاالعالم.حصل باستيرعلى بكالوريوس في العلوم التي كان مولعا بها رغم عدم تفوقّه في الكيمياء التي صمم أن يكون متميزا فيها، وكان في مراحل دراسته الأولى طالباً متوسط المستوى ونصحه أستاذه في الثانوية بإكمال دراسته في دار المعلمين العليا E.N.S في باريس فسافر إليها في 1838 وفى 1846 حصل على شهادة الأستاذية في العلوم الفيزيائية، وفى 1847 بباريس نال الدكتوراة في الفيزياءوفى 1848 قدّم باستير إلى المجمع العلمى الفرنسى أول أبحاثه، عن «التبلور» وعكف على دراسة «حمض الطرطير» ثم عُيِّن أستاذاً للفيزياء في مدرسة ثانوية بمدينة ديجون، وفى 1849 عُيِّن في كلية ستراسبورج، وفى 1852سافر إلى مدينة ليْبزج في ألمانيا،ثم إلى براغ وتابع دراسة «الطرطرات» ،وفى 1854عُيِّن أستاذاً لكلية العلوم الجديدة بمدينة ليل وعميداً لها وبدأ أبحاثه المعمليةعلى الاختمار، وفى 1857 قدم للجمعية العلمية بمدينة ليل بحثاً عن الاختمار اللبنى وتابع أبحاثه عن الاختمار الكحولى وفى 1860حصل على جائزة الفيزيولوجية التجريبية تقديراً لأعماله المتعلقة بحوادث الاختمار، وفى 1862 عُيِّن عضواً في المجمع العلمى الفرنسى، وفى 1877 عكف على دراسة مرض الجمرة واستطاع عزل جرثومة هذا المرض ثم توصل إلى مبدأ التلقيح بالجراثيم الضعيفة، وفى 1881 انتخب باستير عضواً في المجمع العلمى الفرنسى،وفى 1884 عكف على دراسة مرض الكَلَب فجرب نقل هذا المرض إلى الأرنب بلعاب الكلب أو بدمه،و«زي النهارده»فى 6 يوليو 1885 قام بمعالجة صبى صغير عضه كلب فحقنه باستير باللقاح الذي نجح في اختباره على الأرنب ثم كررالحقن إلى أن شفى الصبى ليثبت نجاح اللقاح في معالجة الإنسان، وبعد أشهر على هذه الحادثة قام باستير مجددا بعلاج رجل عضه كلب باستخدام اللقاح ذاته الذي تأكدت فاعليته في علاج المصابين بمرض الكَلَب، وقد توفى باستير في 28 سبتمبر 1895.