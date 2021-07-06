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إلغاء سباقي أستراليا في فورمولا 1 والدراجات النارية بسبب كورونا للعام الثاني

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إلغاء سباقي أستراليا في فورمولا 1 والدراجات النارية بسبب كورونا للعام الثاني إلغاء سباقي أستراليا في فورمولا 1 والدراجات النارية بسبب كورونا للعام الثاني

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أعلن المنظمون اليوم الثلاثاء إلغاء سباق جائزة أستراليا الكبرى في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات للعام الثاني على التوالي، حيث أصبح سباق الجولة 21 ضحية القيود الصارمة المفروضة لدخول البلاد.

وقال المنظمون في بيان عن السباق الذي كان سيقام في 21 نوفمبر «يؤسفنا الإعلان عن إلغاء سباق جائزة أستراليا الكبرى 2021 بسبب القيود والتحديات اللوجستية المتعلقة بجائحة كوفيد-19».

وتقرر أيضا إلغاء سباق أستراليا في بطولة العالم للدراجات النارية، والذي كان من المقرر إقامته في 24 أكتوبر، للعام الثاني على التوالي للسبب ذاته.

وأضاف المنظمون «جائحة كوفيد-19 الحالية وتعقيدات السفر والقيود اللوجستية تعني أنه من غير الممكن ضمان إقامة السباق في هذا الوقت، وبناء عليه لن يكون موجودا في جدول 2021».

المصرى اليوم

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