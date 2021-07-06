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إصابات كورونا العالمية تدنو من 184 مليونًا والوفيات تتخطى الـ4 ملايين

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إصابات كورونا العالمية تدنو من 184 مليونًا والوفيات تتخطى الـ4 ملايين إصابات كورونا العالمية تدنو من 184 مليونًا والوفيات تتخطى الـ4 ملايين
"رويترز": تَصَدّرت الولايات المتحدة القائمة وبلغ إجمالي الوفيات 604792

إصابات كورونا العالمية تدنو من 184 مليونًا والوفيات تتخطى الـ4 ملايين

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 183.96 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و137398.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة؛ حيث بلغ إجمالي الوفيات 604792؛ فيما وصلت الإصابات إلى 33886985، وحلت الهند ثانيًا، والبرازيل في المرتبة الثالثة، وفرنسا رابعًا، وروسيا خامسًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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