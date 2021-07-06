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الصحة العالمية: معدلات الإصابة بكورونا في العالم استقرت خلال الأسبوعين الماضيين

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الصحة العالمية: معدلات الإصابة بكورونا في العالم استقرت خلال الأسبوعين الماضيين الصحة العالمية: معدلات الإصابة بكورونا في العالم استقرت خلال الأسبوعين الماضيين
مدير الطوارئ: الوضع الوبائي في العالم أفضل مما كان عليه قبل شهرين أو 3 أشهر

الصحة العالمية: معدلات الإصابة بكورونا في العالم استقرت خلال الأسبوعين الماضيين

أعلن مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوعين الأخيرين، استقرت عند "مستوى عالٍ جدًّا".

وقال رايان في مؤتمر صحفي: "إذا نظرنا إلى منحنى الإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين؛ فيمكننا أن نرى أن هناك نوعًا من الاستقرار؛ لكنه عند مستوى عالٍ جدًّا".

وأشار إلى أن الوضع الوبائي في العالم أفضل مما كان عليه قبل شهرين أو 3 أشهر.

وأضاف أن هناك انخفاضًا كبيرًا في عدد الإصابات في بعض البلدان؛ لكن الوضع مختلف تمامًا في دول أخرى؛ وفق " اليوم".

وقال: إن ذلك قد يكون بفعل عوامل مختلفة؛ منها فعالية الكشف عن متحورات الفيروس، وتخفيف القيود، وزيادة الاختلاط بين الناس.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قد حذّر من أن العالم في مرحلة خطيرة من الوباء بسبب وجود النسخ المتحورة من كورونا مثل نسخة "دلتا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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