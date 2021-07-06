القبض على موظف متهم بالتحرش بفتاة في أرض اللواء

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، من صورة لأحد الأشخاص ومرفق بها تعليق من حساب باسم إحدى الفتيات بأنها تعرضت للتحرش الجنسي من قِبل صاحب الصورة في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة.

قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قامت بفحص الواقعة وتمكنت من تحديد هوية الشاكية ومقيمة بدائرة قسم العجوزة والتي أكدت أن صاحب الصورة تحرش بها جنسيا وأنها لم تحرر محضرا بالواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المشكو في حقه، وتبين أنه موظف في فرع إحدى الشركات بمنطقة العجوزة، ويقيم بمحافظة المنوفية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وقرر بأن اصطدامه بالفعل بالشاكية دون قصد، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلي النيابة العامة للتحقيق.