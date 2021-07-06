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القنوات المتفوحة لنقل مباراة الأرجنتين وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا

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القنوات المتفوحة لنقل مباراة الأرجنتين وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا القنوات المتفوحة لنقل مباراة الأرجنتين وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا

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يواجه منتخب الأرجنتين نظيره كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021، على ملعب ماني جارينشا بالبرازيل، تحت قيادة النجم العالمي ليونيل ميسي، الذي يحلم ببطولة مع منتخب بلاده، كما فعل في الكثير مع فريقه الكتالوني، برشلونة، وحصد مع العديد من البطولات الأوروبية.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا هو الأربعاء 7 يوليو 2021، على ملعب ماني جارينشا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت ، الرابعة صباحًا بتوقيت .

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا

تنقل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2021 فقط وحصريًا على قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل الأرجنتين أمام كولومبيا

إيميليانو مارتينيز

نيكولاس تاجليافيكو – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتامندي – خوان فويث

رودريجو دي بول – لياندرو باريديس – رودريجو دي بول

نيكولاس جونزاليس – لاوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي

تشكيل منتخب كولومبيا

دافيد أوسبينا

ويليام تيسيو- دافينسون سانشيز- ييري مينا- دانييل مونيوز

لويس دياز- جوستافو كويار- ويلمار باريوس- رافائيل بوري

دوفان زاباتا- لويس مورييل

القنوات متفوحة لمباراة الارجنتين وكولومبيا

beIN Sport 1 HD France

Astra 19°E – 12168 V 29700

beIN Sport 2 HD France

Astra 19°E – 11856V 29700

beIN Sport 3 HD France

Astra 19°E – 11856 V 29700

المصرى اليوم

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