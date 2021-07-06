دراسة لـ«السكان الدولى» تكشف تفضيلات وسلوكيات الإنجاب بين الشباب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدراسة التى أعدها مجلس السكان الدولى حول تفضيلات وسلوكيات الإنجاب بين الشباب فى مصر أن إنجاب طفلين لا يُعد التفضيل السائد بين الشباب حاليًا، الأمر الذى يتطلب المزيد من التوعية، خاصة بين الشباب حديثى الزواج، بمزايا الأسرة الصغيرة وتوفير معلومات وخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مما له من مردود إيجابى ومباشر على صحة الأم والطفل والأسرة كلها. وأكدت الدكتورة نهلة عبدالتواب، ممثل مجلس السكان الدولى، أهمية إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للعاملين بالمنشآت الصناعية «عمال المصانع»، والتى تمثل تدخلًا استراتيجيًا للوصول إلى قطاع كبير من الشباب فى بداية حياتهم الزوجية أو المقبلين على الزواج لنشر الوعى وتقديم المشورة والترويج لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة وتبنى ثقافة الأسرة الصغيرة، ومن ثَمَّ المساعدة على تنفيذ خطط الدولة فى الحد من الزيادة السكانية والدفع بعجلة الإنتاج. وأوضح الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية تتضمن تمكين المرأة كعنصر أساسى، ذلك إيمانًا بدعم تنمية المرأة المصرية ورفع المستوى الاقتصادى للأسر المصرية. وأكد أهمية تضافر جميع الجهود لرفع وعى أصحاب المصانع بأهمية تقديم الخدمات الطبية وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن برامج صحة العمال وحزمة خدمات الرعاية الصحية داخل المصانع، وكذلك مساعدة العاملين على تلبية احتياجاتهم من هذه الخدمات وتقديم المشورة لوقايتهم من بعض الأمراض.

والجدير بالذكر أن معظم أنشطة التوعية التى قامت بها الجهات المعنية استهدفت مجموعات مختلفة من الشباب، منهم طلاب المدارس والجامعات والمجندون، إلا أن فئة عمال المصانع لم تلقَ اهتمامًا كافيًا، فطبقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد عمال المصانع نحو 2.6 مليون عامل وعاملة، معظمهم فى سن الإنجاب. وتمثل نسبة النساء فى بعض القطاعات مثل الملابس الجاهزة أكثر من 50%، فإذا توقفنا أمام هذه النسب من الشباب العاملين بالمصانع تتضح لنا ضرورة الاهتمام بتلك الفئة وتقديم خدمات الصحة الإنجابية لهم من خلال تقديم الخدمات الطبية، فضلًا عن نشر الوعى لمعالجة الأعراف الاجتماعية المتعلقة بحجم الأسرة.