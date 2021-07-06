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البرازيل تتخطى بيرو بهدف وتتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا

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البرازيل تتخطى بيرو بهدف وتتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا البرازيل تتخطى بيرو بهدف وتتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا

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تأهل منتخب البرازيل إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بعد فوزه على منتخب بيرو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الثلاثاء على ملعب «ماني جارينشا الوطني» بمدينة برازيليا، في إطار الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

سجل هدف منتخب البرازيل واللقاء الوحيد، اللاعب لوكاس باكتيا في الدقيقة ٣٥ من زمن الشوط الأول، بعدما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة جزاء بيرو من زميله نيمار دا سيلفا.

وتأهل البرازيلي بهذا الانتصار إلى نهائي كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، بعد تتويجه باللقب في نسخته الماضية عام ٢٠١٩، حيث سينتظر الفائز من مباراة منتخبي الأرجنتين وكولومبيا التي ستقام فجر غد الأربعاء.

وكان منتخب البرازيل قد تأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا بعد فوزه على تشيلي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي للمسابقة، فيما بلغ منتخب بيرو المربع الذهبي بعد تغلبه على باراجواي بضربات الترجيح بنتيجة ٤-٣.

جدير بالذكر أن منتخب اوروجواي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كوبا أمريكا برصيد ١٥ لقبا، يليه منتخب الأرجنتين الذي توج بالبطولة ١٤ مرة من قبل، ثم منتخب البرازيل في المرتبة الثالثة بعدما حصد اللقب ٩ مرات.

المصرى اليوم

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