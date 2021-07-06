إثيوبيا تمنع ممثلًا للسودان من المشاركة في محفل إقليمي بأديس أبابا

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ذكرت صحيفة «سودان تريبيون» أن السفارة الإثيوبية في الخرطوم أبدت تعنتا واضحا حيال منح تأشيرة دخول لممثل السودان في فعالية إقليمية منعقدة في العاصمة أديس أبابا.

وبحسب الصحيفة، لم يتمكن ممثل السودان، وهو عضو المكتب الإعلامي للمكون المدني لقوات شرق أفريقيا للتدخل السريع وعمليات حفظ السلام (إيساف)، من الحصول على تأشيرة للمشاركة في مؤتمر يناقش تعزيز مشاركة القادة الشباب في تعزيز السلام والاستقرار وحماية البيئة.

وقالت الصحيفة إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع أو رفض مشاركة ممثل للسودان في فعالية تجري في أديس أبابا، حيث منعت إثيوبيا قبل أقل من أسبوعين مشاركة ممثل السودان في بعثة (إيساف) لمراقبة الانتخابات الإثيوبية.

ووصف المكون المدني في «إيساف» تصرف السفارة الإثيوبية بالسلوك المتعسف، وقال إنه لا يعبر عن طبيعة العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين ويتعارض مع التزاماتها الإقليمية في منظمة (إيساف) والقارية باعتبارها دولة المقر للاتحاد الأفريقي.

وأكد أن السودان وعبر الآليات المختصة سيرفع ما حدث لقيادة قوات شرق أفريقيا للتدخل السريع وعمليات حفظ السلام (إيساف) لاتخاذ ما يلزم من تدابير لحفظ حقوق السودان في هذه المنظمة الإقليمية الحيوية.