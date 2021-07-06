أخبار عاجلة

أمير تبوك يطلع على سير العمل في مركز شرما -
الأحمدي: "دار النشر السعودية" ازدهارٌ لحركة التأليف -
"صوت الحكمة": "الإسلاموفوبيا" تغلغلت في سوق الألعاب الإلكترونية -
شرطة مكة تطيح بمواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل -
البرلمان المصري يقرّ قانون فصل "موظفي الإخوان" -
المنتخب الروسي للجمباز الفني يواصل تحضيراته لأولمبياد طوكيو -
محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن -
حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية -
من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟ -
سكارليت جوهانسون تهزم الرجال في شباك التذاكر بـ «Black Widow» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

إثيوبيا تمنع ممثلًا للسودان من المشاركة في محفل إقليمي بأديس أبابا

Print
إثيوبيا تمنع ممثلًا للسودان من المشاركة في محفل إقليمي بأديس أبابا إثيوبيا تمنع ممثلًا للسودان من المشاركة في محفل إقليمي بأديس أبابا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت صحيفة «سودان تريبيون» أن السفارة الإثيوبية في الخرطوم أبدت تعنتا واضحا حيال منح تأشيرة دخول لممثل السودان في فعالية إقليمية منعقدة في العاصمة أديس أبابا.

وبحسب الصحيفة، لم يتمكن ممثل السودان، وهو عضو المكتب الإعلامي للمكون المدني لقوات شرق أفريقيا للتدخل السريع وعمليات حفظ السلام (إيساف)، من الحصول على تأشيرة للمشاركة في مؤتمر يناقش تعزيز مشاركة القادة الشباب في تعزيز السلام والاستقرار وحماية البيئة.

وقالت الصحيفة إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع أو رفض مشاركة ممثل للسودان في فعالية تجري في أديس أبابا، حيث منعت إثيوبيا قبل أقل من أسبوعين مشاركة ممثل السودان في بعثة (إيساف) لمراقبة الانتخابات الإثيوبية.

ووصف المكون المدني في «إيساف» تصرف السفارة الإثيوبية بالسلوك المتعسف، وقال إنه لا يعبر عن طبيعة العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين ويتعارض مع التزاماتها الإقليمية في منظمة (إيساف) والقارية باعتبارها دولة المقر للاتحاد الأفريقي.

وأكد أن السودان وعبر الآليات المختصة سيرفع ما حدث لقيادة قوات شرق أفريقيا للتدخل السريع وعمليات حفظ السلام (إيساف) لاتخاذ ما يلزم من تدابير لحفظ حقوق السودان في هذه المنظمة الإقليمية الحيوية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن

محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن

حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية

حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية

من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟

من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة