ميليشيات إثيوبية تتوغل داخل أراضي السودان وتغتال 3 من سائقي برنامج الغذاء العالمي

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ذكرت صحيفة «سودان تريبيون»، أن مليشيات إثيوبية اغتالت، الاثنين، 3 سائقين يعملون لحساب برنامج الغذاء العالمي، وأسرت اثنين آخرين ونفذت عمليات نهب داخل الأراضي السودانية واقتادت عشرات الإبل وعبرت بهم الحدود إلى الأراضي الإثيوبية.

وعمدت المليشيات المحسوبة على قومية الأمهرا، بحسب صحيفة «سودان تريبيون»، إلى تصفية 3 سائقين بمنطقة ازوزو الواقعة غرب مدينة قندر على الطريق القاري الرئيسي القضارف-القلابات-قندر-بحر دار-أديس أبابا.

وأفادت معلومات حصلت عليها «سودان تربيون» أن الضحايا كنوا يعملون في نقل مساعدات من منطقة القلابات السودانية إلى إثيوبيا في عمليات إغاثية ينفذها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، كما اقتيد اثنين آخرين إلى داخل الأراضي الإثيوبية.

وبحسب الصحيفة، توغلت مليشيات إثيوبية مسلحة إلى داخل الأراضي السودانية بمحلية القريشة وقامت بنهب 240 رأس من الإبل بالقرب من مشروع المزارع عبدالله الشغيل، وتم تدوين بلاغ تحت المادة 174 بقسم شرطة القريشة الحدودية في مواجهة أربعة من منسوبي المليشيات الإثيوبية.