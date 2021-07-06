أخبار عاجلة

أمير تبوك يطلع على سير العمل في مركز شرما -
الأحمدي: "دار النشر السعودية" ازدهارٌ لحركة التأليف -
"صوت الحكمة": "الإسلاموفوبيا" تغلغلت في سوق الألعاب الإلكترونية -
شرطة مكة تطيح بمواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل -
البرلمان المصري يقرّ قانون فصل "موظفي الإخوان" -
المنتخب الروسي للجمباز الفني يواصل تحضيراته لأولمبياد طوكيو -
محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن -
حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية -
من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟ -
سكارليت جوهانسون تهزم الرجال في شباك التذاكر بـ «Black Widow» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بزيادة نسب إشغال الفنادق والمطاعم لـ70%

Print
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بزيادة نسب إشغال الفنادق والمطاعم لـ70% الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بزيادة نسب إشغال الفنادق والمطاعم لـ70%

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عدده الصادر الاثنين قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة نسبة الإشغال في الفنادق والسينمات والمسارح والمطاعم والكافيهات إلى 70% بدلًا من 50%.

ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء: «تُزاد نسب التواجد أو الإشغال التي تلتزم المنـشآت الفندقيـة والـسياحية والمقـاهى والكافيتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها مـن محـال ومنـشآت سـواء المرخـصة من وزارة السياحة والآثار أو من وحدات الإدارة المحلية وكذلك الأتوبيـسات والمراكـب السياحية، بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهور، إلى ٧٠% من الطاقة الاستيعابية، مـع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة».

ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء: «تُزاد نسب التواجد أو الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافـة وأى أماكن معدة ومرخصة لتقديم العروض الفنية بعدم تجاوزها عند اسـتقبال الجمهـور إلى ٧٠% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة».

ونصت المادة الثالثة: «مع عدم الإخلال بنسب التواجد والإشغال الواردة في المـواد الـسابقة، يـستمر العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٦٥ لـسنة ٢٠٢١، وذلـك لحـين صدور إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة في هـذا القـرار للمتابعـة لتقدير الموقف».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن

محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن

حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية

حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية

من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟

من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة