الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بزيادة نسب إشغال الفنادق والمطاعم لـ70%

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نشرت الجريدة الرسمية في عدده الصادر الاثنين قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة نسبة الإشغال في الفنادق والسينمات والمسارح والمطاعم والكافيهات إلى 70% بدلًا من 50%.

ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء: «تُزاد نسب التواجد أو الإشغال التي تلتزم المنـشآت الفندقيـة والـسياحية والمقـاهى والكافيتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها مـن محـال ومنـشآت سـواء المرخـصة من وزارة السياحة والآثار أو من وحدات الإدارة المحلية وكذلك الأتوبيـسات والمراكـب السياحية، بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهور، إلى ٧٠% من الطاقة الاستيعابية، مـع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة».

ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء: «تُزاد نسب التواجد أو الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافـة وأى أماكن معدة ومرخصة لتقديم العروض الفنية بعدم تجاوزها عند اسـتقبال الجمهـور إلى ٧٠% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة».

ونصت المادة الثالثة: «مع عدم الإخلال بنسب التواجد والإشغال الواردة في المـواد الـسابقة، يـستمر العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٦٥ لـسنة ٢٠٢١، وذلـك لحـين صدور إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة في هـذا القـرار للمتابعـة لتقدير الموقف».