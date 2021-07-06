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شكري يعرض على المندوبين الدائمين بمجلس الأمن الموقف المصري من سد النهضة

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شكري يعرض على المندوبين الدائمين بمجلس الأمن الموقف المصري من سد النهضة شكري يعرض على المندوبين الدائمين بمجلس الأمن الموقف المصري من سد النهضة

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التقى وزير الخارجية، سامح شكرى، الثلاثاء، مع المندوبين الدائمين والممثلين لعدد من الدول الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن «استونيا، أيرلندا، المكسيك، النرويج»، في إطار الجهود المستمرة لعرض الموقف المصري تحضيرا لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.

كان وزير الخارجية سامح شكرى التقى أمس الاثنين، بالسفير طارق الأدب المندوب التونسى الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك بمقر بعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في مستهل زيارته الحالية إلى نيويورك من أجل المشاركة في الجلسة المقررة لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على حرص مصر على التنسيق الوثيق مع جمهورية تونس الشقيقة في هذا الملف في ضوء العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع البلدين الشقيقين، وأخذًا بعين الاعتبار كون تونس العضو العربى الحالى بمجلس الأمن.

المصرى اليوم

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