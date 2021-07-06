إسقاط طائرة مسيرة قرب السفارة الأمريكية في بغداد

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دوت صافرات الإنذار داخل مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، يوم الاثنين، وذكرت وسائل إعلام محلية أن السفارة تعرضت لقصف صاروخي.

ونشرت شبكة «رووداو» الإخبارية الكردية مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الأرضية في السفارة الأمريكية لهدف جوي غير معروف.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين عراقيين، قولهما إنه تم اعتراض طائرة مسيرة وإسقاطها قرب السفارة الأمريكية ببغداد دون وقوع ضحايا.

وأضاف المصدران، أن «الطائرة المسيرة لم تتمكن من الوصول إلى مجمع السفارة».

وتوجد السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، التي تعد من المناطق شديدة التحصين داخل العاصمة العراقية بغداد، حيث تضم المباني الحكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ومع ذلك تتعرض تلك المنطقة وخاصة مقر السفارة الأمريكية لهجمات صاروخية بصواريخ كاتيوشا، من حين إلى آخر، لكنها لا تتسبب في وقوع خسائر بشرية.