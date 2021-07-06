«باكس» فى نهائى دورى كرة السلة الأمريكى بعد 47 عامًا

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تأهل ميلووكى باكس إلى نهائى دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين لأول مرة منذ 1974 بعد أن سجل كريس ميدلتون وجرو هوليداى 59 نقطة معا فى الانتصار (118-107) على أتلانتا هوكس ليفوز (4-2) فى المواجهة التى تحسم على أساس الأفضل فى 7 مباريات بنهائى القسم الشرقى، يوم السبت. ورغم أنه اضطر للعب للمباراة الثانية على التوالى بدون يانيس أنتيتيوكومبو المصاب، ضرب باكس موعدًا مع فينكس صنز، فى النهائى الذى يحسم على أساس الأفضل فى 7 مباريات ويبدأ يوم الثلاثاء فى أريزونا.

وفى طريقه لإنهاء الموسم بسجل يبلغ 51 انتصارًا مقابل 21 هزيمة فى الغرب، وهو ما يزيد بـ5 انتصارات على ميلووكى (46- 26) بالشرق، حقق صنز فوزين مثيرين على باكس فى المرحلة التمهيدية للموسم، إذ انتصر 125- 124 على أرضه فى العاشر من فبراير و128- 127 بعد وقت إضافى فى ميلووكى فى 19 إبريل.

ولتفوقه فى الترتيب خلال المرحلة التمهيدية للموسم، سيحصل فينكس على أفضلية بدء السلسلة على أرضه. واحتل فينكس المركز الثانى فى الغرب وجاء ميلووكى ثالثا فى الشرق.

والتقى الفريقان مرة واحدة من قبل فى الأدوار الإقصائية عندما كان باكس مازال ينافس فى القسم الغربى. وفاز ميلووكى 2- صفر على فينكس فى السلسلة التى تحسم على أساس الأفضل فى ثلاث مباريات بالجولة الأولى من الأدوار الإقصائية عام 1978.

ومع حاجته للفوز من أجل تفادى خسارة السلسلة، استعاد هوكس صانع لعبه النجم تراى يانج فى المباراة السادسة أمام باكس، لكن ذلك لم يغير من الأمر شيئا.

وكان يانج بعيدا عن مستواه ونجح فى أربعة تصويبات فقط من 17 محاولة فى المجمل وفشل فى تسجيل أى ثلاثية من ست محاولات فى طريقه لإنهاء المباراة مسجلا 14 نقطة. واستفاد ميلووكى من تألق ميدلتون الذى سجل 32 نقطة وهوليداى الذى أحرز 27 نقطة ليحقق انتصاره الثانى على التوالى بعد أن عادل هوكس النتيجة فى السلسلة 2- 2.