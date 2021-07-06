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كوريا الجنوبية.. توقعات بسقوط أمطار غزيرة في المناطق الجنوبية

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كوريا الجنوبية.. توقعات بسقوط أمطار غزيرة في المناطق الجنوبية كوريا الجنوبية.. توقعات بسقوط أمطار غزيرة في المناطق الجنوبية

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أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إنه من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة في المناطق الجنوبية في البلاد أمطار خفيفة في العاصمة سيئول والمدن المجاورة لها.

وأضافت إنه من المتوقع هطول ما يصل إلى 150 مليمترا من الأمطار في إقليمي جولا الجنوبي وكيونغ سانغ الجنوبي، ومن المحتمل هطول الأمطار بأكثر من 200 مليمتر حتى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء في بعض المناطق الجنوبية، وسيصل هطول الأمطار في جزيرة المنتجع الجنوبية جيجو إلى أقل من 20 مليمترا.

وبدأ موسم الأمطار لهذا الصيف في جميع أنحاء البلاد في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة: «سيختلف هطول الأمطار هذا الأسبوع بشكل حاد حسب المناطق، وأشارت إلى أنه لا يمكن استبعاد هطول أكثر من 300 مليمتر من الأمطار في بعض المناطق الجنوبية.

وتشهد كوريا وعدة دول آسيوية أمطار غزيرة تصل للسيول في فصل الصيف.

المصرى اليوم

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