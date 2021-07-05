عباس شراقي: الملء الثاني اعتراف رسمي من إثيوبيا بانتهاك القوانين الدولية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن التخزين الثاني لبحيرة سد إثيوبيا بدأ رسميا منذ أمس، مشيرًا إلى أنّ مصر تتابع وتعلم أن أديس أبابا تنوي تخزين المياه.

وأضاف «شراقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على «صدى البلد»، أن بحيرة سد النهضة استعادت الـ5 مليار متر مكعب من المياه التي كانت تفتقدهم خلال الـ10 أيام الماضية.

وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن بحيرة السد وصلت إلى سعة 5 مليارات و200 مليون متر مكعب مياه حتى الآن، بينما بلغ حجم التخزين اليومي للسد الإثيوبي 300 مليون متر مكعب من المياه.

وأردف «شراقي» أن صب خرسانة السد الإثيوبي يعني حجبًا إجباريًا للمياه، وإخطار مصر وقت الملء لا يعد إخطارًا، بل انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية.

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن إثيوبيا كررت هذا الإجراء مع الصومال، وظنت أنها ستفعله بنجاح مع مصر، مضيفًا أن الملء الثاني اعتراف رسمي منها بانتهاك القوانين الدولية.

ولفت «شراقي» إلى أن إثيوبيا تعتقد أنه في حال تخزينها 8 مليارات متر مكعب من المياه ستحمي السد من الضربات العسكرية لأنه سيُغرق السودان، لكن يمكن تنفيذ عمليات عسكرية عليه.

وأضاف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر تعلم الكمية التي كانت تنوى إثيوبيا تخزينها، لكن الأخيرة لم تخطر القاهرة بها، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت.