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قال إبراهيم المنيسي مقدم برنامج «ملك وكتابة» رفقة عدلي القيعي عبر شاشة قناة الأهلي أن الأخير عبر له عن خوفه من نادي الزمالك في ظل الإدارة الجديدة تحت قيادة حسين لبيب.

وعلق القيعي قائلاً: «لما الأفكار السليمة في مكان كبير هتقوده إلى النجاح» مضيفاً: «نرحب بالمنافسة من هذا النوع ولا نتمني منافسة ناس تقلل من قيمة البطولة».

وتشهد بطولة الدوري المصري منافسة شرسة بين الأهلي والزمالك حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة جدول الترتيب برصيد نقطة من 61 نقطة من 27 مباراة فيما يتواجد المارد الأحمر بالوصافة بعدما جمع 45 نقطة من 21 لقاء.