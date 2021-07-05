مميش: حادث السفينة الجانحة رفع أسهم قناة السويس

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قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن حادث السفينة الجانحة إيفرجيفن أظهر للعالم أجمع أهمية القناة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد عبر سكايب «رب ضرة نافعة، الحادث رفع أسهم وأهمية قناة السويس في العالم أجمع، بعدما نجح أولادنا في تعويم السفينة الجانحة بكفاءة وحرفية».

وتابع «عملية إنقاذ السفينة الجانحة تمت بعد إخطار الجهة المالكة، وطالما نفذت عملية الإنقاذ من حق هيئة قناة السويس الحصول على حقوقها»، مشيرا إلى أن عملية تعويم السفينة نفذت دون إحداث أي أضرار بالحمولة، وهو ما لم يحدث في أي مكان بالعالم من قبل، معلقا «العاملون في قناة السويس إيديهم تتاقل بالذهب، والتعويم دون إصابات معجزة».

وأكد أهمية تجديد أساليب الإنقاذ في هيئة قناة السويس عبر استخدام كراكات حديثة.

وحول طول فترة المفاوضات قال مميش «أمر طبيعي، وتم الاستعانة بلائحة الأسعار المعتمدة وفقا للملاحة العالمية».

وجدد مميش تأكيده على أن قناة السويس تعد المجرى الملاحي الأهم في العالم.

وحول افتتاح قاعدة 3 يوليو قال مميش إن مصر حريصة على تأمين الاتجاهات الاستراتيجية كافة، مشيرا إلى أن القوات البحرية تشهد تطورا كبيرا في عهد السيسي، حيث تحولت الغواصات إلى سلاح مهم.