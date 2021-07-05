ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم ميكروباص ونقل في أسوان إلي 3 حالات وفاة

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ارتفع عدد الوفيات في حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص بطريق الكورنيش الجديد بمنطقة بهاريف التابعة لمركز أسوان، إلى ٣ وفيات، حيث توفي كل من مصطفى حمدي سر الختم ،٣٠ سنة مقيم بقرية الجنينة والشباك بنصر النوبة، وهدير جلال داوود، ١٨ سنة، وشيماء صالح، ٣٠ سنة مقيمين بنصر النوبة.

تم وضع الجثث الثلاثة في مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، كما أصيب ١٣ آخرين في الحادث .

وكان محافظ أسوان اللواء أشرف عطية قد توجه إلى موقع الحادث، حيث باشر بنفسه إجراءات احتواء الحادث ونقل المصابين بإجمالي ١٣ مصاب بإصابات متفرقة بالجسم عبر 13 سيارة إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي، فيما لقي ٣ غيرهم مصرعهم وتم نقلهم للمشرحة العمومية بأسوان تحت تصرف النيابة .

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لجميع المصابين حتى خروجهم وتماثلهم للشفاء الكامل، مكلفاً مديرية التضامن الإجتماعى بصرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك، والجدير بالذكر بأن حادث الطريق الزراعى الشرقى جاء نتيجة إصطدام سيارة نقل رقم ( ر.ف.ف 4965 ) بالسيارة الميكروباص رقم ( ص.و.ل 4965 )، وجارى معرفة أسباب الحادث .