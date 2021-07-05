أخبار عاجلة

رئيس «الإنجيلية»: النسيج الوطني للمصريين هو حجر الأساس لمواجهة أي تحديات -
وزارة الاتصالات تستقطب كبرى شركات نقل الطرود العالمية -
في صيف السعودية.. "النماص" تأخذك إلى سحر الطبيعة وعبق التاريخ -
"الصحة": تسجيل 1244 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1523 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"طرابزوني" و"اللبدي" يوقعان مذكرة لتقديم مياه صالحة للشرب لمحافظة خليص -
مبيعات شركات الإسمنت السعودية ترتفع 12% بالنصف الأول من 2021 -
بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو) -
السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور) -
انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا -
نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم ميكروباص ونقل في أسوان إلي 3 حالات وفاة

Print
ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم ميكروباص ونقل في أسوان إلي 3 حالات وفاة ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم ميكروباص ونقل في أسوان إلي 3 حالات وفاة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد الوفيات في حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص بطريق الكورنيش الجديد بمنطقة بهاريف التابعة لمركز أسوان، إلى ٣ وفيات، حيث توفي كل من مصطفى حمدي سر الختم ،٣٠ سنة مقيم بقرية الجنينة والشباك بنصر النوبة، وهدير جلال داوود، ١٨ سنة، وشيماء صالح، ٣٠ سنة مقيمين بنصر النوبة.

تم وضع الجثث الثلاثة في مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، كما أصيب ١٣ آخرين في الحادث .

وكان محافظ أسوان اللواء أشرف عطية قد توجه إلى موقع الحادث، حيث باشر بنفسه إجراءات احتواء الحادث ونقل المصابين بإجمالي ١٣ مصاب بإصابات متفرقة بالجسم عبر 13 سيارة إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي، فيما لقي ٣ غيرهم مصرعهم وتم نقلهم للمشرحة العمومية بأسوان تحت تصرف النيابة .

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لجميع المصابين حتى خروجهم وتماثلهم للشفاء الكامل، مكلفاً مديرية التضامن الإجتماعى بصرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك، والجدير بالذكر بأن حادث الطريق الزراعى الشرقى جاء نتيجة إصطدام سيارة نقل رقم ( ر.ف.ف 4965 ) بالسيارة الميكروباص رقم ( ص.و.ل 4965 )، وجارى معرفة أسباب الحادث .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن

محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن

حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية

حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية

من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟

من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة