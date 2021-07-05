"التجارة": مداهمة مستودع مخالف وضبط 50 ألف إطار "مُنتهي الصلاحية"

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إضافة إلى التحفظ على 3 آلاف جنط وأدوات تستخدم في إعادة تدوير هذه المنتجات

ضبطت وزارة التجارة مستودعًا مخالفًا اتخذته عمالة مخالفة أيضًا لإعادة تدوير إطارات المركبات المستعملة وتخزينها وبعض ملحقاتها وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.

وتفصيلاً فقد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة نفذت مداهمة ناجحة لمستودع مخالف يتم فيه غش إطارات السيارات، وتم ضبط العمالة وبحوزتهم أكثر من 50 ألف إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية.

كما ضُبط خلال المداهمة 3 آلاف من جنوط السيارات غير صالحة للاستخدام، وأدوات ومكائن لإعادة تدوير الإطارات، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.