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"هاسي" يفرض تدريبًا خاصًا لـ "السومة" .. وتونس محطة الفريق القادمة

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طالب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الألباني "هاسي" ، مهاجم الفريق السوري عمر السومة بتكثيف التدريبات الانفرادية خلال حصة التدريب، اليوم الاثنين، من أجل رفع المعدل اللياقي للاعب قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.

وأدى اللاعبون مرانًا فنيًا متكاملاً باستخدام الكرة، كما عمد "هاسي" إلى تكثيف الجرعات التكتيكية، قبل أن يختمها بإجراء منـاورة على منتصف الملعب، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.
يُذكر أن الأهلي سيغادر جدة 11 يوليو الجاري متوجهًا إلى مدينة طبرقة التونسية مقر معسكره الخارجي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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