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واصلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الاثنين 5 يوليو 2021، استقرارها محليا، وسط حالة من التذبب فى سعر الذهب عالميًا أثناء التداول اليوم، بعد عودة البورصة للعمل بعد الإجازة الأسبوعية، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الاثنين، 892 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 780 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 669 جنيها والجنيه الذهب عند سعر 6240 جنيها، ويتوقع الخبراء ارتفاع الذهب محليا على مدار اليوم استجابة للارتفاع العالمي.

وشهدت أسعار الذهب عالميا، إحالة من التذتبذ على مدار عقب عودة البورصة العالمية والأسواق العالمية للعمل حيث ارتفع التداول على الذهب فى بداية التداول فى الصباح ثم انخفض قليلا وعاد للارتفاع مرة ثانية فى نهاية اليوم ، وارتفعت العقود الآجلة للذهب فى دورة الولايات المتحدة بنسبة 0.49%.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الاثنين، 791.52 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،791.57 $.

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