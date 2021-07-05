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عبر تحويل اللغة المكتوبة إلى لوحات تشكيلية تجريدية، وإظهار قضايا النفي والتهجير والإبعاد في الشرق الأوسط بشكل عام والتغريبة الفلسطينية بشكل خاص تمكنت الفنانة التشكيلية الفلسطينية مليحة أفنان من غزو الغرب بفنها؛ حتى أن محرك البحث الأوسع نطاقًا في العالم «جوجل» احتفى بها اليوم، كأحد أبرز الأسماء في عالم الفن المعاصر.

من هي مليحة أفنان ؟

مليحة أفنان: صاحبة « الذاكرة الناطقة» التي وثقت التغريبة الفلسطينية وغزت الغرب

ولدت الفنانة التشكيلية الفلسطينية مليحة أفنان في مثل هذا اليوم 5 يوليو عام 1935 في حيفا الفلسطينية، ثم انتقلت إلى الكويت، حيث نالت الشهادة الثانوية، ومنها إلى لبنان مع أبويها حيث حصلت على بكالوريوس الآداب من الجامعة الأميركية في بيروت.

وظلت أفنان في العاصمة اللبنانية حتى دفعتها الحرب الأهلية إلى مغادرة لبنان عام 1974. انتقلت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في عام 1956 ثم حصلت على ماجستير الآداب في الفنون الجميلة من كلية «كوركوران» للفنون والتصميم في واشنطن العاصمة عام 1962. انتقلت أفنان إلى باريس حيث أمضت بها 23 عاما ومنها إلى العاصمة البريطانية لندن في عام 1997.

ذاكرة ناطقة توثق التغريبة الفلسطينية

استوحت مليحة افنان أهم أعمالها من اللفائف الاثرية ونفذتها بالحبر والمواد المختلطة على الورق أو في تلك التي أعدتها بألوان الباستيل الزيتية، لتبدو كخطابات ذات نطاق جغرافي محدد وواضح، إلا أنها جميعًا كانت تشير جميعها إلى العزلة والارتباك والاغتراب.

كذلك أظهرت أعمال أفنان اهتمامًا بالغًا لقضايا مختلفة بمنطقتنا العربية عبر «اللوحات المكتوبة»، مثل النفي والتهجير، كما عمدت على تسليط الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط، وتأثير ذلك على التراث الثقافي للمنطقة.

في آخر لقاءاتها الصحفية وصفت صاحبة معرض «ذاكرة ناطقة»، أعمالها بأنها «متجذرة في الذاكرة الشخصية والجمعية»، حيث ترجع بشكل دائم إلى أماكن ومخطوطات ووجوه حقيقية ومتخيلة وإن كان بطريقة لا واعية، مضيفة في وصف طريقة عملها أنها «عفوية وغير مخطط لها مسبقًا».

مليحة أفنان: صاحبة « الذاكرة الناطقة» التي وثقت التغريبة الفلسطينية وغزت الغرب

فن عربي يغزو الغرب

تعد أفنان نموذجًا حيًا للتغريبة الفلسطينية؛ إذ أمضت عمرهامرتحلةبين الشرق والغرب؛ استقبلت أمريكا أولمعارض مليحةافنان فكان أول معارضها الفنية بمعرض بازل في 1971؛ إذ نظمه الفنان الأمريكي مارك توبي، الذي جذبه أسلوبها الخاص والفريد في تحويل الخط العربي والفارسي والإنجليزي إلى لوحات تجريدية أشبه بالفافات والشقافات الأثرية.

مليحة أفنان: صاحبة « الذاكرة الناطقة» التي وثقت التغريبة الفلسطينية وغزت الغرب

وحققت أعمال ئافنان انتشارًا فنيًا واسعًا في الغرب ووصفت كإحدى أهمأسماء الفن الغربي المعاصر؛ إذ توجد بعض أعمالها بمتحف «المتروبوليتان» للفنون في نيويورك، والمتحف البريطاني في لندن وضمن مجموعة الفن المكتوب في ألمانيا وبمعهد العالم العربي في باريس ومجموعة بنك BAII في باريس.

مليحة أفنان: صاحبة « الذاكرة الناطقة» التي وثقت التغريبة الفلسطينية وغزت الغرب

كذلك حُفظت بعض أعمالها في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، والمتحف البريطاني في لندن، ومجموعة Written Art Collection في ألمانيا، ومعهد العالم العربي في باريس، ومجموعة BAII في باريس.

مليحة أفنان: صاحبة « الذاكرة الناطقة» التي وثقت التغريبة الفلسطينية وغزت الغرب

80 عامًا من الفن

توفيت الفنانة الشهيرة الفلسطينية مليحة في لندن يوم 6 يناير الثاني من عام 2016 عن عمر يناهز 80 عاما، إلا أن أعمالها لم تغب يوماً عن ذاكرة عشاق الفن والرسم.

مليحة أفنان: صاحبة « الذاكرة الناطقة» التي وثقت التغريبة الفلسطينية وغزت الغرب

لماذا يحتفي جوجل بـ مليحة أفنان

احتفل «جوجل» بمليحة أفنان اليوم الاثنين الموافق 5/7/2021 ميلاديًا، لأن هذا اليوم يوافق انتهاء معرض «تناسق الهشاشة» الجماعي الافتراضي في عام 2020، حيث تم عرض أشهر أعمال مليحة أفنان في عام 1979 بعنوان «وورتون»، وقد أطلق المعرض ذلك معهد الفنون المعاصرة في ميلانو بإيطاليا.