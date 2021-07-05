تسمّم طالبة عقب رش سم فئران بمنزلها في سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت طالبة بحالة أعياء شديد وأعراض تسمم، عقب رشها «سم فئران» بمنزلها بمركز دار السلام في شرق محافظة سوهاج وتناولها الطعام دون غسل يديها.

تلقت مديرية أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة دار السلام، بورود بلاغ من المستشفى المركزى بوصول رضوى. ك. م «15 سنة- طالبة» وتقيم بدائرة المركز مصابة بحالة إعياء شديد وقيء ادعاء تناول مادة سامة، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتبين من المعاينة والفحص وسؤال والدتها جميلة. م. أ «44 سنة- ربة منزل»، قيام نجلتها المذكورة برش المنزل بـ«سم فئران» وتناولها الطعام دون غسل يديها، مما نتج عنه إصابتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.