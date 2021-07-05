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«طالبان»: لا نعتزم اقتحام عواصم المقاطعات الأفغانية حاليا

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«طالبان»: لا نعتزم اقتحام عواصم المقاطعات الأفغانية حاليا «طالبان»: لا نعتزم اقتحام عواصم المقاطعات الأفغانية حاليا

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أكد المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد أن «الحركة لا تخطط في الوقت الحالي للاستيلاء على عواصم المقاطعات الأفغانية».

وقال: «مهمتنا هي استكمال تنفيذ خطط السيطرة على عدد من الطرق والأحياء».

وأوضح، أن «الاستيلاء على المراكز الإدارية بالمقاطعات أصبح الآن مسألة غير ذات صلة، لأن طالبان لا تريد تعريض حياة المدنيين للخطر».

وأضاف: «في مثل هذه المدن يوجد عدد كبير من السكان، وهناك الكثير من الممتلكات، وهناك العديد من مرافق البنية التحتية، وفي حال تم اقتحام المدن الكبرى، سيكون هناك الكثير من القتلى، والكثير من الدمار».

وبدأت حركة «طالبان» في الاستيلاء بنشاط على الأراضي والمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وفي عدد من الحالات، اقترب مقاتلو الحركة من عواصم المقاطعات الأفغانية.

المصرى اليوم

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