أخبار عاجلة

بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو) -
السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور) -
انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا -
نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل) -
السيول والأمطار تعزلها... 3 سنوات لم تشفع بإنهاء "عبّارة قرية" الأفاقمة -
الفرح انقلب مأتماً.. شاهد لحظة وفاة عريس قبل زفافه بأيام -
تحت وطأة تسارع "دلتا".. "ماكرون" يكاشف الفرنسيين بخطورة الوضع الوبائي في البلاد -
أفغانستان .. "طالبان" تحاصر عاصمة إقليم غزنة وتستولي على منازل المدنيين -
"تعليم الأفلاج".. 14 قسماً و5 مدارس محصنون بنسبة 100% -
الدفاع الروسية تظهر لقطات تزويد قاذفات تو-160 الاستراتيجية جوا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ابن جنيدل" يصف "عرعر" قبل ٥٠ عامًا: شوارعها منسقة وفيها أسواق ومدارس

Print
"ابن جنيدل" يصف "عرعر" قبل ٥٠ عامًا: شوارعها منسقة وفيها أسواق ومدارس "ابن جنيدل" يصف "عرعر" قبل ٥٠ عامًا: شوارعها منسقة وفيها أسواق ومدارس
قال إن سوقها تقوم على الاتجار مع قبائل البادية التي تعيش في تلك البلاد

على الرغم من أن مدينة عرعر حديثة في نشأتها وعمرانها، إلا أنها سايرت في نموها وتطورها النهضة العمرانية والاجتماعية في المملكة منذ زمن مبكر.

وفي التفاصيل، قال المؤرخ سعد بن جنيدل -رحمه الله- حينما زار المنطقة الشمالية قبل نحو خمسين عامًا، إن مدينة عرعر تقع في سهل فسيح يحف بها "وادي عرعر" من الجنوب وهو وادٍ كبير وشهير، وباسمه سميت هذه المدينة، شوارعها منسقة وبعضها مضاء بالكهرباء ، وبعض بيوتها مبني بالطين، فيها مقر إمارة الحدود الشمالية ودوائر ، ولها سوق تجاري وفيها دكاكين كثيرة، وفيها مقاهٍ ومطاعم ، وعامة مطاعمها نظيفة، وفيها مدارس للبنين وللبنات في مختلف مراحل التعليم، وهي من البلدان التي سايرت في نموها وتطورها نمو النهضة العمرانية والاجتماعية في المملكة.

وأضاف: وصلنا إليها وقت الظهيرة، وتناولنا طعام الغداء في مطعم نظيف من مطاعمها، ثم ذهبنا إلى المسجد الجامع الكبير وتوضأنا من ماء في جانبه، ثم صلينا فيه الظهر والعصر بعد استراحة قصيرة فيه، كان جامعًا كبيرًا، وبناؤه حديث، ومفروش بالبسط القطنية، وفيه مراوح كهربائية.

وأردف: مدينة عرعر خالية من الزراعة لقلة المياه وصعوبة توفيرها، والكثيرون من سكانها يعملون في التجارة، ومعظم السلع المعروضة في أسواقها من السلع التي يطلبها البدو لأن سوقها تقوم على الاتجار مع قبائل البادية التي تعيش في تلك البلاد.

وتابع: مراعي هذه الأودية من أجود المراعي وأطيبها ولاسيما ضفاف الأودية الفيحاء والفياض الفسيحة، والمنخفضات التي تهبط بين القور والتلال، وكثير منها منخفضات مقعرة مستوية البطون، تستقر فيها السيول وتنمو فيها المراعي الجيدة.

وأكمل المؤرخ “ابن جنيدل”: زرتها قبل رحلتي هذه، كان ذلك في فصل الربيع، وهي معشبة خضراء، تبتسم أزهارها ويمج الندى جثجاثها وعَرارُها، وكم روضة تقع بمنخرق في بطن وادٍ كأنما تلاقت به عطّارة، وتجارها في هذه الأودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اتساع نطاق المعارك بين قوات الحكومة وطالبان

اتساع نطاق المعارك بين قوات الحكومة وطالبان

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري