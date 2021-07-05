بهدف قاتل .. الاتحاد السكندري يهزم الإسماعيلي

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تمكن فريق الاتحاد السكندري من هزيمة مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تقدم زعيم الثغر في الدقيقة 65 برأسية رائعة من اللاعب خالد قمر، وجاء هدف التعادل للدراويش عند الدقيقة 78 من ركلة جزاء سددها بنجاح المحترف أري بابل، وخطف عبدالغني محمد نقاط المباراة الثلاث بهدف قاتل في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 41 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.