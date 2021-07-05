لاختلاسه 3.5 مليون جنيه.. القبض على أمين خزينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت

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نجحت مباحث الأموال العامة الإثنين، في إلقاء القبض على أمين الخزينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وذلك لإختلاسه مبلغ ٣.٥ مليون جنيه من رسوم جدية طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء طبقا لما أسفرت عنه تحريات المباحث.
ومن جانبه أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الفاسدون يسيئون لنا جميعاً ولوطننا، ولذلك يجب علينا أن نتكاتف معا للضرب بيد من حديد على كل فاسد يعبث بالمال العام ماليا أو إداريا مهما علا منصبه أو موقعه الإجتماعي، فنحن دولة مؤسسات وقانون ولم نعُد نتحمّل المزيد من المجاملات بل نريد منظومة متطوّرة وتشاركية في مكافحة وتجفيف بؤر الفساد أيا كان موضعها لحماية مصالح المواطن.
وأشار أنه تم اصدار القرار رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٢١ بإيقاف أمين الخزينة، ومسئول مراجعة الدفاتر المالية والتسويات النقدية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت عن العمل لمدة ثلاثة شهور، وذلك لإتهامهم بإختلاس المال العام في نفس القضية .