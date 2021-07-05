أخبار عاجلة

السيول والأمطار تعزلها... 3 سنوات لم تشفع بإنهاء "عبّارة قرية" الأفاقمة -
الفرح انقلب مأتماً.. شاهد لحظة وفاة عريس قبل زفافه بأيام -
تحت وطأة تسارع "دلتا".. "ماكرون" يكاشف الفرنسيين بخطورة الوضع الوبائي في البلاد -
أفغانستان .. "طالبان" تحاصر عاصمة إقليم غزنة وتستولي على منازل المدنيين -
"تعليم الأفلاج".. 14 قسماً و5 مدارس محصنون بنسبة 100% -
الدفاع الروسية تظهر لقطات تزويد قاذفات تو-160 الاستراتيجية جوا -
بيلاروسيا تتصدر منافسات سباحة تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي بأكاديمية النقل البحرى -
العثور على حطام سفينة غرقت قبل قرون.. ما قصتها؟ -
شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري -
طلب إحاطة حول دور صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لاختلاسه 3.5 مليون جنيه.. القبض على أمين خزينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت

Print
لاختلاسه 3.5 مليون جنيه.. القبض على أمين خزينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت لاختلاسه 3.5 مليون جنيه.. القبض على أمين خزينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مباحث الأموال العامة الإثنين، في إلقاء القبض على أمين الخزينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وذلك لإختلاسه مبلغ ٣.٥ مليون جنيه من رسوم جدية طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء طبقا لما أسفرت عنه تحريات المباحث.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الفاسدون يسيئون لنا جميعاً ولوطننا، ولذلك يجب علينا أن نتكاتف معا للضرب بيد من حديد على كل فاسد يعبث بالمال العام ماليا أو إداريا مهما علا منصبه أو موقعه الإجتماعي، فنحن دولة مؤسسات وقانون ولم نعُد نتحمّل المزيد من المجاملات بل نريد منظومة متطوّرة وتشاركية في مكافحة وتجفيف بؤر الفساد أيا كان موضعها لحماية مصالح المواطن.

كلابش - صورة أرشيفية

وأشار أنه تم اصدار القرار رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٢١ بإيقاف أمين الخزينة، ومسئول مراجعة الدفاتر المالية والتسويات النقدية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت عن العمل لمدة ثلاثة شهور، وذلك لإتهامهم بإختلاس المال العام في نفس القضية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو)

بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو)

السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور)

السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور)

انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا

انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا

نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل)

نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل)