لاختلاسه 3.5 مليون جنيه.. القبض على أمين خزينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت

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نجحت مباحث الأموال العامة الإثنين، في إلقاء القبض على أمين الخزينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وذلك لإختلاسه مبلغ ٣.٥ مليون جنيه من رسوم جدية طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء طبقا لما أسفرت عنه تحريات المباحث.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الفاسدون يسيئون لنا جميعاً ولوطننا، ولذلك يجب علينا أن نتكاتف معا للضرب بيد من حديد على كل فاسد يعبث بالمال العام ماليا أو إداريا مهما علا منصبه أو موقعه الإجتماعي، فنحن دولة مؤسسات وقانون ولم نعُد نتحمّل المزيد من المجاملات بل نريد منظومة متطوّرة وتشاركية في مكافحة وتجفيف بؤر الفساد أيا كان موضعها لحماية مصالح المواطن.

كلابش - صورة أرشيفية

وأشار أنه تم اصدار القرار رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٢١ بإيقاف أمين الخزينة، ومسئول مراجعة الدفاتر المالية والتسويات النقدية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت عن العمل لمدة ثلاثة شهور، وذلك لإتهامهم بإختلاس المال العام في نفس القضية .