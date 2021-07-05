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انتهاء أعمال التصحيح الإلكتروني للدراسات العليا بـ «تجارة القناة»

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انتهاء أعمال التصحيح الإلكتروني للدراسات العليا بـ «تجارة القناة» انتهاء أعمال التصحيح الإلكتروني للدراسات العليا بـ «تجارة القناة»

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أنهت وحدة القياس والتقويم بكلية التجارة أعمال التصحيح الإلكتروني لمرحلة الدراسات العليا نظام الساعات المعتمدة، حيث أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس إنه تم تصحيح 45 مقرر دراسي، بإجمالي ١٠٦٥ ورقة امتحانية.

وقد أكدت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إنه تمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية طوال فترة الامتحانات، وأثناء اعمال التصحيح الإلكتروني.

وأضاف الدكتور هاني السعيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي إنه تم الانتهاء من تصحيح إجمالي ٢٧٥ ورقة امتحانية بتمهيدي الماجستير، و٧٩٠ ورقة امتحانية للدبلوم.

وأشار الدكتور أشرف محمد غالي رئيس الكنترول أنه تم تصحيح ١٨٠ ورقة بتمهيدي ماجستير المحاسبة، و٥٥ ورقة بتمهيدي ماجستير إدارة الأعمال، و٤٠ ورقة بتمهيدي ماجستير الاقتصاد.

وفي الدبلوم أفادت الدكتورة نجلاء حسن جمعة نائب رئيس الكنترول ومسئول شعبة الإدارة إنه تم الانتهاء من تصحيح إجمالي ٧٩٠ ورقة امتحانية بواقع ١١٥ ورقة بدبلوم المحاسبة والمراجعة، و٣١٥ ورقة بدبلوم إدارة المستشفيات، و٢٢٠ ورقة بدبلوم إدارة وتنمية الموارد البشرية، وأضاف الدكتور أحمد فاروق فراج مدير وحدة القياس والتقويم بكلية التجارة إنه تم الانتهاء كذلك من تصحيح ٢٠ ورقة بدبلوم التسويق، و٤٥ ورقة بدبلوم الإدارة العامة والحكم المحلي، و٢٥ ورقة بدبلوم الحاسب الآلي في المجالات التجارية؛ مشيرا إلى أن إجمالي المقررات الدراسية التي تم تصحيحها للدبلومات بلغت ٣٠ مقرر دراسي فصلا عن ١٥ مقرر دراسي بمرحلة تمهيدي الماجستير.

المصرى اليوم

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