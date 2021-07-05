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قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، إن تصنيع لقاح «سينوفاك» كان تحديا نجحت فيه مصر.

وأضافت والي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «بدأنا أولى خطوات إنتاج اللقاح بمصر خلال شهر سبتمبر الماضي، ووصلت المواد الخام في شهر مايو بعد توقيع الاتفاقية مع الطرف الصيني»، مشيرة إلى أن المصنع يعمل أكثر من 12 ساعة يوميا.

وتابعت: «حصلنا على إشارة بدء الإنتاج من هيئة الدواء منذ ما يقرب من أسبوع»، مشيرة إلى إنتاج مليون جرعة من لقاح سينوفاك حتى الآن.

وأوضحت أنه من المقرر وصول مواد خام خلال الشهر الجاري تكفي لإنتاج 7 ملايين جرعة، لافتة إلى أن طاقة الشيفت الواحد تصل إلى 320 ألف جرعة.

وأشارت إلى أن فعالية لقاح سينوفاك تصل إلى 85%، موضحة أن الصين أنتجت ما يقرب من مليار جرعة حتى الآن.

وأردفت: «بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاح سينوفاك، سنصدر الفائض إلى الدول الأفريقية»، لافتة إلى أنه من المستهدف إنتاج 80 مليون جرعة سنويا في مصنع العجوزة، و400 مليون بمصنع 6 أكتوبر بعد افتتاحه.

وأكدت والي أن منظمة الصحة العالمية، أشادت بمصانع فاكسيرا في مصر.