أخبار عاجلة

السيول والأمطار تعزلها... 3 سنوات لم تشفع بإنهاء "عبّارة قرية" الأفاقمة -
الفرح انقلب مأتماً.. شاهد لحظة وفاة عريس قبل زفافه بأيام -
تحت وطأة تسارع "دلتا".. "ماكرون" يكاشف الفرنسيين بخطورة الوضع الوبائي في البلاد -
أفغانستان .. "طالبان" تحاصر عاصمة إقليم غزنة وتستولي على منازل المدنيين -
"تعليم الأفلاج".. 14 قسماً و5 مدارس محصنون بنسبة 100% -
الدفاع الروسية تظهر لقطات تزويد قاذفات تو-160 الاستراتيجية جوا -
بيلاروسيا تتصدر منافسات سباحة تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي بأكاديمية النقل البحرى -
العثور على حطام سفينة غرقت قبل قرون.. ما قصتها؟ -
شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري -
طلب إحاطة حول دور صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رفع 26 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بمدينة الأقصر

Print
رفع 26 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بمدينة الأقصر رفع 26 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بمدينة الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على العميد طارق لطفي بالتنبيه على رؤساء الأحياء بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتكثيف الحملات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونفّذ حي شرق بقيادة حسام العمدة رئيس الحي، وأحمد كامل وأحمد أنور مسؤولي قطاع النظافة بالحي، حملة نظافة شاملة، استهدفت شارع سيالة بدران وصلاح سالم ومنطقة قرية سيدي المنصوري، وأسفرت الحملة عن رفع 6 طن مخلفات وأتربة وقمامة.

كما تابع العميد طارق لطفي، جهود حي المطار تحت إشراف شعبان طايع، رئيس الحي، بالتعاون مع إدارة الحدائق والبساتين، لقص وتهذيب الأشجار أمام منطقة مدرسة الزناقطة الابتدائية، كما تم تنظيف نواتج تقليم الأشجار أولاً بأول، لظهور الحي بشكل لائق والحفاظ على المظهر الحضاري، وأسفرت الحملة عن رفع 20 طن مخلفات.

يأتى ذلك في إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، واستكمالاً لمنظومة النظافة الدورية التي يقوم بها الحي للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو)

بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو)

السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور)

السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور)

انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا

انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا

نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل)

نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل)