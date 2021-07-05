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لليوم الثالث.. شمال سيناء تسجل صفر كورونا

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لليوم الثالث.. شمال سيناء تسجل صفر كورونا لليوم الثالث.. شمال سيناء تسجل صفر كورونا

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، الاثنين، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ السبت الماضي بإجمالي عدد 531 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة، بينما تبلغ عدد حالات الشفاء 2997 حالة منذ بدابة الجائحة.

وأشار إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع عدد حالات الوفاة إلى 213 حالات وفاة، لافتا إلى وجود و5 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و21 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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