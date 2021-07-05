شرط معلول لتجديد عقده مع الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فرض التونسي على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شروطه لتجديد عقده مع القلعة الحمراء، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن على معلول، طلب الحصول على مليون و700 ألف دولار في الموسم الواحد، لكي يجدد عقده مع النادي الأهلي، وذلك بعد الجلسة التي جمعته مع مسؤولي القلعة الحمراء في الأيام الماضية.

ورفض مسؤولو الأهلي شرط على معلول، حيث عرضوا على اللاعب حصوله على مليون و400 ألف دولار في الموسم الواحد، ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة أخرى مع اللاعب عقب مباراة نهائي افريقيا، لحسم ملف تجديد عقده.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، 17 يوليو الجاري، على ملعب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال افريقيا.