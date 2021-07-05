أخبار عاجلة

السيول والأمطار تعزلها... 3 سنوات لم تشفع بإنهاء "عبّارة قرية" الأفاقمة -
الفرح انقلب مأتماً.. شاهد لحظة وفاة عريس قبل زفافه بأيام -
تحت وطأة تسارع "دلتا".. "ماكرون" يكاشف الفرنسيين بخطورة الوضع الوبائي في البلاد -
أفغانستان .. "طالبان" تحاصر عاصمة إقليم غزنة وتستولي على منازل المدنيين -
"تعليم الأفلاج".. 14 قسماً و5 مدارس محصنون بنسبة 100% -
الدفاع الروسية تظهر لقطات تزويد قاذفات تو-160 الاستراتيجية جوا -
بيلاروسيا تتصدر منافسات سباحة تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي بأكاديمية النقل البحرى -
العثور على حطام سفينة غرقت قبل قرون.. ما قصتها؟ -
شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري -
طلب إحاطة حول دور صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فريق البرنامج الرئاسي يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى شبين القناطر

Print
فريق البرنامج الرئاسي يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى شبين القناطر فريق البرنامج الرئاسي يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى شبين القناطر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، يرافقة المهندس علاء حسنى وناصر عبداللطيف نائبا رئيس المركز والمدينة، وأعضاء البرنامج الرئاسي، الاثنين، المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بشبين القناطر، بينها مواقع العمل لمشروع الصرف الصحي بقرية نوى وأعمال الشبكات المنزلية، وأعمال التطوير لمركز شباب عرب صبيح بوحدة نوى وزار الفريق الوحدة الصحية بالزهويين وتفقدوا مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، ومواقع العمل ضمن أعمال المبادرة بالوحدة الصحية بطحانوب وتفقدوا الأعمال الجارية بمدرسة العوام الثانوية ومدرسة ابتدائية بكفرطحا.

كما شملت الجولة تفقد الأعمال الجارية بمركز شباب كفر شبين كما تم التواصل الميداني مع المواطنين لسماع مطالبهم ومقترحاتهم بحضور رئيس المركز والمدينة كما تفقد الفريق الرئاسى اعمال الصرف الصحي الجارية، ومنها خطوط الانحدار لقرية الشوبك، وأعمال الري منها أعمال التبطين الجانبية اليمنى واليسرى بترعة الخليلي بقرية الاحراز ضمن مشروع القومي لتبطين الترع، واختتمت الجولة الميدانية بتفقد المشروعات الجارية بمركز شباب طحوريا.

كما تابع رئيس المدينة اعمال إنشاء مبني مجلس المدينة الجديد والذي يضم المركز التكنولچي والحملة الميكانيكية وتبين ان الاعمال تتم بمعدلات مناسبة للجدول الزمنى لتنفيذ المشروع ولا يوجد أي معوقات.

كما

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو)

بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو)

السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور)

السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور)

انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا

انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا

نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل)

نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل)