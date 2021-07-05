فريق البرنامج الرئاسي يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى شبين القناطر

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تفقد خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، يرافقة المهندس علاء حسنى وناصر عبداللطيف نائبا رئيس المركز والمدينة، وأعضاء البرنامج الرئاسي، الاثنين، المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بشبين القناطر، بينها مواقع العمل لمشروع الصرف الصحي بقرية نوى وأعمال الشبكات المنزلية، وأعمال التطوير لمركز شباب عرب صبيح بوحدة نوى وزار الفريق الوحدة الصحية بالزهويين وتفقدوا مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، ومواقع العمل ضمن أعمال المبادرة بالوحدة الصحية بطحانوب وتفقدوا الأعمال الجارية بمدرسة العوام الثانوية ومدرسة ابتدائية بكفرطحا.

كما شملت الجولة تفقد الأعمال الجارية بمركز شباب كفر شبين كما تم التواصل الميداني مع المواطنين لسماع مطالبهم ومقترحاتهم بحضور رئيس المركز والمدينة كما تفقد الفريق الرئاسى اعمال الصرف الصحي الجارية، ومنها خطوط الانحدار لقرية الشوبك، وأعمال الري منها أعمال التبطين الجانبية اليمنى واليسرى بترعة الخليلي بقرية الاحراز ضمن مشروع القومي لتبطين الترع، واختتمت الجولة الميدانية بتفقد المشروعات الجارية بمركز شباب طحوريا.

كما تابع رئيس المدينة اعمال إنشاء مبني مجلس المدينة الجديد والذي يضم المركز التكنولچي والحملة الميكانيكية وتبين ان الاعمال تتم بمعدلات مناسبة للجدول الزمنى لتنفيذ المشروع ولا يوجد أي معوقات.

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