بعثة تجارية إلى قارة إفريقيا لاستكشاف الفرص الاستثمارية

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انطلقت الأثنين أعمال أكبر بعثة تجارية مصرية إلى قارة إفريقيا والتى تشمل مدينة دوالا الكاميرونية والعاصمة السنغالية داكار وتستمر حتى 10 يوليو الجارى، تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة فى هذين السوقين الواعدتين إلى جانب تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصرى ومجتمعات الأعمال الأفريقية، فى إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة ممثلةً فى التمثيل التجارى بالتعاون مع تجارى وفا بنك.

قال الدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى إن هذه المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين مصر و22 سوق من أسواق دول غرب ووسط إفريقيا على مدار عامين وفى مقدمتهما السنغال والكاميرون باعتبارهما من أهم الأسواق فى هذه المنطقة، فى إطار استراتيجية الوزارة للتوجه نحو السوق الإفريقية، مشيراً إلى أن بعثة الكاميرون والسنغال تضم 65 رجل أعمال بواقع 26 رجل أعمال لدولة الكاميرون و40 رجل أعمال لدولة السنغال، فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطبية والحاصلات الزراعية والأدوية ومواد البناء والمقاولات.

وأضاف مغاورى أن جدول أعمال البعثة تتضمن عقد عدد كبير من الاجتماعات الثنائية بين ممثلى الشركات المصرية ونظيراتها الكاميرونية والسنغالية، وتنظيم زيارات ميدانية للوفد المصرى برفقة عدد من كبار المسؤولين بالجهات والهيئات المعنية بالدولتين، إلى جانب عقد مباحثات تجارية واستثمارية مكثفة بين الجانب المصرى ومسؤولى البلدين، فضلاً عن تنظيم منتدى للأعمال مع كل من الكاميرون والسنغال.

من جانبه، أكد هشام السفا، العضو المنتدب للتجارى وفا بنك إيچيبت أن مبادرة روابط الأعمال بين مصر ووسط وغرب إفريقيا تلقى دعم ورعاية البنك، خاصة فى ظل تواجده القوى فى 15 دولة إفريقية وبصفة خاصة دول منطقة غرب إفريقيا، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه البعثة يعد أولى ثمار الشراكة التى أبرمها البنك مع جهاز التمثيل التجارى، حيث تستهدف البعثة تقديم فرص تجارية جديدة للمصدرين المصريين فضلاً عن بناء علاقات طويلة المدى مع الشركاء الأفارقة.